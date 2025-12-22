東京Vの城福浩監督、「超野心的な目標」掲げチーム一丸で更なる成長目指す

J1の東京ヴェルディは12月22日、城福浩監督と契約を更新することで合意したと発表した。

来シーズンで就任5年目を迎える指揮官の続投決定に、ファンからは「あなたしかいない！」と反響が沸き起こっている。

64歳の城福監督は、FC東京やヴァンフォーレ甲府、サンフレッチェ広島での指揮を経て、2022年6月に東京Vの監督に就任した。2023年にはJ1昇格プレーオフを制してチームを16年ぶりのJ1復帰へ導き、Jリーグ通算196勝を記録している。

城福監督はクラブを通じて「様々な難局を乗り越えながら成長していくことが出来れば選手・チームの可能性は無限大」とコメント。「J1リーグに居られるからこそ抱ける超野心的な目標を強く認識、皆で共有しながら、チームが一丸となってひとつひとつ前へ進んで行きます」と新シーズンへ向けた決意を語っている。

SNS上では「ホーム最終戦セレモニーの挨拶で心配していた」「ヴェルディを任せられるのはあなたしかいない！」「これで安心して年を越せる」「多数の主力を失ったなかで引き受けてくれてありがとう」とコメントが寄せられている。（FOOTBALL ZONE編集部）