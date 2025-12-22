食楽web

東京・港区の麻布台ヒルズに、今年もホリデーシーズンならではの賑わいが戻ってきました。2025年 12月25日まで開催されている「麻布台ヒルズ クリスマスマーケット2025」は、森ビルが展開する5つのヒルズのクリスマス企画「CHRISTMAS HILLS 2025」の一環として行われる恒例のイベントです。

会場となる中央広場のゲートをくぐると、目の前に広がるのは、シャンパンゴールドのライティングに包まれた幻想的な空間。中央にそびえるもみの木のツリーを中心に、物販5店舗、飲食12店舗の全17店舗が軒を連ね、歩くだけで自然と気分が高まっていきます。

可愛い雑貨＆絶品グルメもいっぱい！本場ドイツのオーナメントや三國シェフの料理も

雑貨エリアでまず目を引くのは、ドイツの老舗クリスマス用品専門店『ケーテ・ウォルファルト』。関東最大級の規模での出店となり、関東では麻布台ヒルズ限定となる「ウィンター・ワンダーランド」シリーズなど、本場ドイツの温もりを感じるオーナメントやくるみ割り人形が並びます。

かわいい雑貨が揃う『マンボ バイ クラスカ』［食楽web］

一方、会場内では各所から立ち上るなんとも良い香り。今年のマーケットは「目の前で仕上げるライブ感」が大きな魅力で、特に注目したのが、三國清三シェフがプロデュースした『Dining 33』。

「パーティプレート」3,000円

ラクレットチーズをとろりとかけて仕上げる「冬野菜とソーセージのグリル」は、調理の様子を眺めているだけでも食欲を刺激される一品。

ラクレットチーズを目の前でとろーりとかけて

シャルキュトリーやアップルパイを組み合わせたパーティプレートも用意され、シェアしながら様々な料理を味わうことも。

そのほか、『Minimal － Bean to Bar Chocolate －』のチョコレートストロベリーや、『HOCUS POCUS』のせいろで蒸したドーナツ、『BREZEL KING』の焼きたてプレッツェルなど、寒い季節だからこそ嬉しい温かいメニューが充実。グリューワインやスパイスドリンクも揃い、カップを手に会場を巡る時間もまた、このマーケットならではの楽しみ方です。

プレッツェルもクリスマスマーケットに欠かせないグルメです

クリスマス本番に向けて、ますます盛り上がりを見せる麻布台ヒルズ。街全体がクリスマスの祝祭感に包まれる温かなひとときを過ごしてみてはいかがですか。

週末はサンタさんも登場

（撮影・文◎加藤朋子）

●DATA

麻布台ヒルズ クリスマスマーケット 2025

開催期間：2025年11月22日（土）～12月25日（木）

時間：11:00～21:00

会場：麻布台ヒルズ 中央広場

https://www.azabudai-hills.com/sp/christmashills/201/