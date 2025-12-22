食楽web

福岡県を代表するお出汁のブランド『茅乃舎』から、2025年11月27日、太宰府天満宮の参道に新店舗『茅乃舎 太宰府天満宮参道店』が誕生しました。

豊富な商品ラインアップに加え、学問の神さま、菅原道真公を祀る太宰府天満宮の象徴である梅をテーマにした、ここだけの限定商品も並びます。他にはない特別な店舗で、オープン当日から店内は賑わいを見せました。

太宰府天満宮のシンボル“梅”をモチーフにした限定アイテム

店内には、看板商品の「茅乃舎だし」シリーズはもちろん、福岡県内限定で販売している商品も目白押し。フリーズドライのお味噌汁やご飯の素なども、自分用やお土産用にまとめ買いする人の姿も。

「和風だしスープ 梅 8本入り」1,080円（画像を試食用サイズ）

こちらは福岡県内店舗限定で人気の和風だしスープの梅を、太宰府天満宮参道店限定イラストのパッケージで販売中です。すっきりとした梅の香りとだしの旨みが溶け合うほっとする味わい。スティックタイプになっていますので、お湯さえあればいつでも飲むことができます。ランチタイムや、アウトドアシーンにもピッタリですよ。

「かけぽん酢 梅 100ml」756円

こちらのぽん酢もおすすめで、酸味が穏やかで、旨味をしっかり感じることができます。使い切れるサイズ感が便利で、お土産にも選びやすいですね。冷ややっこやおひたしはもちろん、これからの時期はお鍋の味変や、さっぱりさせる相棒として活躍してくれます。

「だし茶漬け 梅 1食入り」918円

茅乃舎だしがベースに漬け込んだ梅が丸ごと一つ入った本格派のお茶漬けです［食楽web］

新年は「飛躍のあごだし」振る舞いイベントも開催

2026年1月9日（金）～17日（土）の期間は、店頭にて「和風だしスープ」と「飛躍のあごステッカー」を無料配布（※先着順）するイベントが行われる予定です。というのも、実は、茅乃舎のだしには、古くから縁起物として親しまれてきた、あごや昆布、いりこといった食材が多数使われています。新春の参道で温かいだしスープを味わいながら、身も心もほっとする体験ができそうです。

『茅乃舎』ファンの方はもちろん、太宰府参道に新たな名所としてぜひ覚えておきたい一軒です。

●SHOP INFO

茅乃舎 太宰府天満宮参道店

住：福岡県太宰府市宰府2丁目7-22

営：9:00～18:00

休：不定休

https://www.kayanoya.com/