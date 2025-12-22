スシローが展開する、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによってスイーツを開発・販売している「スシローカフェ部」

スシローカフェ部から、冬にぴったりなスイーツとして、まるでトナカイの顔のように見える「ミルキーキャラメルナッツパフェ」が発売されます☆

スシロー「スシローカフェ部」ミルキーキャラメルナッツパフェ

価格：350円(税込)〜

販売期間：2025年12月22日（月）〜2026年1月6日（火）※予定総数21万食が完売次第終了

販売店舗：全国のスシロー店舗

※お持ち帰り専門店「スシロー To Go」、「京樽・スシロー」では取扱いがありません

※「スシロー秋葉原中央通り店」では、お持ち帰りを実施していません

スシローの人気スイーツブランド「スシローカフェ部」から、冬にぴったりな、キャラメル味のアイスとムースにナッツをあしらった「ミルキーキャラメルナッツパフェ」が登場。

キャラメルムースの上にカラメルソースとスポンジ、バニラアイス、ホイップを重ね、一番上にキャラメルアイスをのせています。

アーモンドとチョコプレッツェル、ストロベリー味のミニハートチョコをトッピングして、トナカイの顔にも見えるかわいいヴィジュアルに仕上げられているのも特徴です。

キャラメルムースとアイスは、どちらもコクがあってミルキーな味わいで、チョコがけしたプレッツェルと、ゆっくりローストした素焼きアーモンドのカリッとした香ばしさが良いアクセントになっています☆

レギュラーメニュー「ホワイトチョコケーキパリッチ」

価格：280円(税込)〜 ※通常販売メニューです

冬におすすめのスイーツとして、見た目も中身もホワイトチョコづくしの「ホワイトチョコケーキパリッチ」も販売中。

白く仕上がる卵を使用した真っ白なスポンジに、クリーミーなホワイトチョコクリームを贅沢に合わせ、パリパリ食感のホワイトチョコを2層サンドしています。

トッピングにも削りホワイトチョコを飾って真っ白に仕上げられているのもポイント。

ふわふわのスポンジとクリームに、パリパリチョコのアクセントが絶妙な、真冬仕立てのスノーホワイトのチョコケーキです。

「スシローカフェ部」とは

「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、こだわりのスイーツを提供する「スシローカフェ部」

定番スイーツに加えて、年間約50種類の新作スイーツが登場し、美味しさはもちろん、スシローに来るたびに新たな発見や驚きが提供されます。

「スシローカフェ部」には専属パティシエが在籍しており、パティシエを含むメンバーを中心に日々最新の情報を集めて新しいメニューが提供できるように試行錯誤中です。

月輪ひかりさん プロフィール

幼少期から父と一緒にケーキ作りをし、「ケーキ屋さんになること」が夢で、製菓学校を経て一流ホテルに就職し、ウエディングケーキなどの作成を担当された月輪ひかりさん。

菓子製造技能士（2級）の試験結果が優秀で、大阪地区で優秀賞を獲得しました。

その後、一流ホテルのレストラン専属パティシエとして勤めた後、スシローの開発担当者に。

藤原美幸さん プロフィール

料理上手な母を見て育ち、パティシエを目指すようになった藤原美幸さん。

専門学校では、スイーツだけではなく、料理全般を学ぶため製菓科と調理科の両方を卒業し、調理師免許を取得されました。

卒業後は、カフェやフレンチのお店でスイーツの開発を担当し、新規オープンしたタルト専門店では、店長兼パティシエとして季節ごとに新作スイーツを考案。

自らの商品をより多くの方に食べてもらいたいという想いからスシローへ入社されました。

作田潤一さん プロフィール

幼い頃から母と一緒にお菓子作りをしたことから、食を作る楽しさに目覚めた作田潤一さん。

食に携わる仕事を目指し、高校から食品課にて知識を蓄え、専門学校で技術を学び、個人店のパティシエに。

チーフパティシエを経て、一流ホテルのパティシエとして、レストランでプレートデザートやホテル全体で提供される数多くのスイーツの開発、製造に携わりました。

現在でも家族の誕生日にケーキを作るなど、人を喜ばせることが好きで、より多くの方に喜んでいただけるよう、スシローへ入社しスイーツ開発に参入されました。

まるでトナカイのお顔のように見える、冬にぴったりなスイーツ。

スシローにて2025年12月22日より販売が開始される「ミルキーキャラメルナッツパフェ」の紹介でした☆

