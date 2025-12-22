【スタバ新作グッズ】“うま”デザインがずらり マグや「ベアリスタ」で年始を演出
スターバックスは、ウィンターシーズン第1弾として、ニューイヤー向けのグッズを26日から発売する。2026年の干支である「うま」をモチーフにしたシリーズを中心に、マグカップやキャニスター、ベアリスタなど、新年を明るく彩るアイテムを幅広くそろえる。
【画像】いや可愛すぎるでしょ⋯うまに変身したベアリスタなどスタバ新作グッズ
毎年恒例となっている干支シリーズでは、立体的なうまのモチーフが目を引く「ニューイヤーマグうま355ml」（税込3050円）や、エスプレッソに適したサイズの「ニューイヤーマグうま89ml」（税込1950円）が登場。いずれも赤とゴールドを基調としたデザインで、華やかさとスターバックスらしさを併せ持つ仕上がりとなっている。
同シリーズからは、ベアリスタがうまの着ぐるみを着たデザインの「ニューイヤーキャニスターうま」（税込3650円）も発売される。フタの上にちょこんと座るベアリスタが特徴で、コーヒー豆やティーバッグの保存はもちろん、インテリアとしても存在感を放つ。
ギフト需要に向けたアイテムも充実する。ドリンク引換券付きの「ニューイヤービバレッジカードうま」（税込750円）や、立体仕様で飾ることもできる「ニューイヤービバレッジカードギフト」（税込750円）は、新年のあいさつとともにコーヒータイムを贈れるアイテムとして提案される。ドリンクチケットの有効期間は、12月26日から2026年6月21日までとなっている。
このほか、うまの着ぐるみをまとった「ベアリスタうま」（税込4250円）「ベアリスタうまMini」（税込2750円）もラインアップ。毛足の長い素材を使ったたてがみやしっぽなど、細部までこだわったデザインで、コレクション性の高い商品となっている。
