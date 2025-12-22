アレルギー対応のクリスマスパーティ 当事者と家族が食事ともにできる場を 広島でイベント

食物アレルギーに配慮した「特定原材料7品目 アレルギー対応クリスマスパーティ」がこのほど、ホテルグランヴィア広島（広島市）で開かれ、家族連れなど60人が参加した。

米粉で仕上げたアメリカンドッグやピザ、豆乳を使ったホワイトチョコのデザートなど30種類の料理が並び、参加者はバイキング形式で好きな料理を取って楽しんだ。

このイベントはホテルグランヴィアとフードマリコとの共催で、この日が13回目。あいさつに立ったフードマリコの上田まり子社長は「この取り組みは4年目を迎えた。来ていただくお客様なくして開催できない。ここまで続けてこられたことに感謝している」と述べた。

食材に配慮するだけではなく、テーブルの裏側まで清掃も徹底。ホテルグランヴィア広島の島田正義総支配人は「実際にイベントを行い、食物アレルギーを持つ子どもたちが多いことを実感した。準備は大変だが、心から喜んでもらえるので、スタッフも気持ちよく仕事できる」と話していた。

◇ ◇

フードマリコの上田まり子社長

上田社長に話を聞いた。

食物アレルギーを持つ人は外食だけでなく、外出もそれほどできない。当事者も家族も一緒においしく食事できる場が欲しいと、グランヴィアに話し賛同いただき開催したのが始まり。

参加者20人からの小さなスタートだった。皿やトングを持ったことのない子どもが、自分で食事を取る姿を見て涙を流すお母さんもいた。その後、リピーターも増え、広島だけでなく東京や大阪から来られる方もいる。今回は大人向けの料理も充実させた。クリスマスメニューを一緒に楽しんでもらいたい。