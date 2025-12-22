レアル・マドリードとバイエルンは過去にチャンピオンズリーグの舞台で何度も激闘を繰り広げてきたが、特に熱かったのが2010年代だ。



2011-12シーズンは準決勝で対戦し、バイエルンがPK戦の末に勝利。2013-14シーズンはレアルが2戦合計5-0と圧勝し、2016-17シーズンは準々決勝で延長戦の末レアルが勝利。続く2017-18シーズンは準決勝で対戦し、レアルが2戦合計4-3で勝利している。





Ramos

Ronaldo#TalDíaComoHoy en 2014, el Real Madrid marcó CUATRO goles en el campo del Bayern en semifinales#UCL | @realmadrid | #OTD pic.twitter.com/msvQsiQW0z — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) April 29, 2019

この全てのゲームを経験してきた選手の1人が、当時バイエルンでプレイしていたFWフランク・リベリだ。中にはヒートアップしたゲームもあり、0-4で敗れた2013-14シーズンの準決勝2ndレグではレアルの右サイドバックに入っていたダニエル・カルバハルとリベリが小競り合いに。最終的にリベリはカルバハルに平手打ちを喰らわせたのだが、リベリはそれ以降レアルのDFペペとセルヒオ・ラモスが自身に対しての当たりが怖いほど強くなったと当時を振り返っている。「カルバハルを怒鳴りつけ、平手打ちをしてしまったんだ。それ以来、ペペとラモスは私がボールを持つたび、まるで殺すかのような目で見てきた。彼らとのゲームはサバイバルだったね。ペペなんてもうボールを見ず、私そのものを追いかけてきていたから」（『MARCA』より）。ペペとラモスは武闘派CBと呼べるところがあり、ハードなディフェンスでレアルを支えてきた。当時の両チームは激しいライバル関係にあり、バルセロナの指揮官を務めていたジョゼップ・グアルディオラがバイエルンの指揮官になったことも、レアルの選手たちを燃え上がらせる要素だったかもしれない。レアルが誇るカリム・ベンゼマ、ガレス・ベイル、クリスティアーノ・ロナウドのBBCトリオVSリベリ、アリエン・ロッベンの両ウイングを軸としたバイエルンの戦いは見応えたっぷりのものだった。