º£²Æ¤Ë¥é¥¤¥×¥Ä¥£¥Ò¤òÎ¥¤ì¡¢¥¤¥¿¥ê¥¢¤ÎÌ¾Ìç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Ù¥ë¥®¡¼ÂåÉ½FW¥í¥¤¥¹¡¦¥ª¥Ú¥ó¥À¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Ï´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¥²¡¼¥à¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤è¤¦¤ä¤¯¥»¥ê¥¨A½é¥´¡¼¥ë¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
20Æü¤Ë¥»¥ê¥¨AÂè16Àá¤Ç¥í¡¼¥Þ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤Ï¡¢1-1¤Ç·Þ¤¨¤¿70Ê¬¤Ë¥ª¥Ú¥ó¥À¤¬·è¾¡¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¡£MF¥¦¥§¥¹¥È¥ó¡¦¥Þ¥Ã¥±¥Ë¡¼¤¬¥´¡¼¥ëÁ°¤Ç¶¥¤ê¹ç¤Ã¤¿¤³¤Ü¤ìµå¤ò²¡¤·¹þ¤à¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤Ç¡¢´ÊÃ±¤Ê¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¥ª¥Ú¥ó¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÂÔË¾¤Î¥»¥ê¥¨A½é¥´¡¼¥ë¤À¡£
¡Ö¥»¥ê¥¨A½é¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¤±¤É¡¢°ìÈÖ½ÅÍ×¤Ê¤Î¤Ï¾¡Íø¤À¤Ã¤¿¡£¾¡Íø¤Ç¥Á¡¼¥à¤ÎÊ·°Ïµ¤¤âÎÉ¤¤¤·¡¢ÆÀÅÀ¤â¤Ç¤¤ÆºÇ¹â¤µ¡£¤³¤³¤Ï´ÊÃ±¤Ê¥ê¡¼¥°¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢Å¬±þ¤¹¤ë¤Î¤â´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ù¥¹¥È¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¾ï¤Ë¥¯¥é¥Ö¤ÎÁ´°÷¤ä²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤Í¡£»þ´Ö¤Ï¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ç¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡£¿·¤·¤¤¥Á¡¼¥à¡¢¿·¤·¤¤¥ê¡¼¥°¡¢¿·¤·¤¤³¹¤Ë´·¤ì¤ë¤Î¤ÏÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¤À¡£º£²ó¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¤¤¤È¤Î¶¯¤¤°Õ»Ö¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¼¡¤Î¥²¡¼¥à¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥×¥ì¥¤¤ò¸«¤»¤é¤ì¤ë¤è¤¦´èÄ¥¤ë¤è¡×
