「777」ではデカすぎる！ 深刻な「サイズ問題」

昨今、物流の拡大で航空貨物の需要が高まっています。そうしたなか、物流の現場で「使い勝手ナンバーワン」として愛されている飛行機が、ボーイング767フレイター（貨物機）です。

【こんなんあったの？】B767貨物機の「ギンギラJAL仕様」（写真で見る）

この機体は、世界中の物流会社で貨物専用機として採用されるなど、現在も第一線で活躍しているベストセラー機ですが、実は「2027年問題」と呼ばれるタイムリミットが迫っています。

ICAO（国際民間航空機関）が定めた新たなCO2（二酸化炭素）排出規制が2028年から適用されるため、基本設計の古い767は、2027年末をもって生産を終了せざるを得ない状況に陥っているのです。

ちなみに補足しておくと、これは法律で生産禁止になっているわけではありません。特別措置が用意されたものの、開発元のボーイングが生産終了を選んだ形です。

ハナシを元に戻すと、ICAOの排出規制は自動車でいうところの「排ガス規制」のようなもので、どれだけ人気があっても、古いエンジンのままでは新車として売ることができなくなります。

そこで焦点となるのが「後継機」です。ボーイングは最新の大型貨物機「777-8F」を発表していますが、航空会社からは「それでは大きすぎる」という声が上がっています。

これはトラックに例えるとわかりやすいでしょう。

ボーイング767貨物機（最大積載量約52〜54t）は、街中の配送にも使える「4tトラック」のような存在です。小回りが利き、ほどよい量を運ぶのに適しています。

一方、新型のボーイング777-8F（最大積載量110t以上）は、高速道路を走る「大型トレーラー」です。

一度に大量の荷物を運ぶのには適していますが、近所のコンビニへの配送にトレーラーを使うのが非効率なように、路線によっては「デカすぎて荷物が埋まらず、空気を運ぶことになる」という事態が起きてしまうのです。

そのため、767と777の中間サイズにあたる「787」の貨物機化が熱望されています。787であれば積載量は70tから80t程度と予測され、767の代役として理想的なサイズ感になります。

しかし、待望の「787貨物機」は、メーカーからなかなか正式に発表されません。そこには、最新鋭機ならではの事情がありました。

ハイテク機ゆえの悩み？ 「787貨物機」を阻む壁

なぜボーイングは、売れ筋間違いなしの787貨物機をすぐに出さないのでしょうか。



ボーイング777-8F（画像：ボーイング）



ひとつは、ライバルであるエアバスへの対抗です。エアバスが最新鋭の大型貨物機「A350F」を発表したため、ボーイングは対抗馬として、まずは大型の「777-8F」を急いで開発する必要があったと考えられます。

そしてもうひとつは、787自身が抱えていたトラブルも影響を及ぼしたと考えられます。

少し前の2023年、787は製造上の不具合が判明し、納入停止や改修に追われていたという背景があります。いわば「自分の体の不調を治すのに手いっぱい」で、新しい仕事（貨物機の開発）に着手できる状態ではなかったのではないでしょうか。

さらに、技術的な「壁」も影響したと考えられます。

ボーイング787の機体は、従来のアルミ合金ではなく「カーボン（炭素繊維複合材）」でできています。

軽くて丈夫な素材ですが、金属のように切ったり貼ったりする加工が難しく、貨物機にするために胴体を切り抜いて大きなドアを付ける工事が、従来機よりも格段に難しいとされています。

メーカー純正の新造貨物機だけでなく、中古機を改造する「P2F（Passenger to Freighter）」にも暗雲が垂れ込めています。

2025年12月現在、カンザス・モディフィケーション・センターやイスラエル・エアロスペース・インダストリーズなどが787の貨物機改修の検討を進めていますが、炭素繊維ボディの加工難易度などの問題により、技術は確立されていません。

つまり、新車も出なければ、中古のリフォーム機も作れないという、まさに「八方塞がり」な状況となっているのです。

世界中の物流を支えてきたボーイング767の生産が終了する2027年は、目の前に迫っています。しかし、その穴を埋めるべき「ちょうどいい後継機」は、技術とコストの壁に阻まれ、いまだ姿を見せない状況です。

物流業界が抱える「後継機不在」の悩みは、私たちが想像する以上に深刻なのかもしれません。