俳優の藤原竜也（43）が、21日に放送された日本テレビ系「おしゃれクリップ」（日曜後10・00）にゲスト出演。酔っ払うと出る“悪癖”を明かした。

藤原と親交の深い吉田鋼太郎がVTR出演し、若かった頃の藤原について「ガキ大将的な要素が非常にある人ですよね」と紹介。「お酒を飲んでて自分の調子が出てくると、人を夜中であろうが何だろうが電話をかけて呼び出す。とにかく行くまで電話が鳴り続けますので、しつこいなんてもんじゃない」と酔っ払うと夜中でも誘いの電話がかかってくると明かした。

さらに、「僕も一緒に飲んでたりすると、“誰それに電話しよう”って始まる。それが超大物芸能人だったりする」と自身と一緒に飲んでいる時にも別の芸能人に電話をかけ始めるといい「○んまさんだったり、○るべさんだったり…。皆さんやっぱり素晴らしい人々で、いらっしゃったりする」と明石家さんまや笑福亭鶴瓶にも藤原自ら電話をかけて飲みの場に誘い、両者は来てくれるとも笑いながら語った。

藤原自身も酔っ払った際の“悪癖”について「バカでしょ？」と自虐的に語り「最近も来ていただきました」と苦笑い。

また、先日には「椎名先輩」と呼んで慕う椎名桔平から藤原のところへ夜に飲みの電話がかかってきたそうで、藤原は「桔平さん、今、稽古中で…」とやんわり断ったものの椎名から「お前ね、お前の電話で俺は何度行ってる？」と反論されたという。

この発言を聞き、藤原の妻が「あなた、それは流石に行きなさい」と進言したとも告白。藤原は「迷惑をかけずに生きていきたいと思います」と反省し、笑っていた。