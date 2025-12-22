フィギュアスケート女子の坂本花織（シスメックス）が、全日本選手権閉幕から一夜明けた２２日、都内で取材対応。史上５人目の５連覇を達成し、２６年ミラノ・コルティナ五輪代表に内定した坂本は「今回は、全日本をやりきったことが大きすぎて。一瞬、五輪シーズンを忘れてしまうような。五輪が決まったというより、これが最後ということが強くて、泣けてきました」と、現役最後となった大会を振り返った。

ショートプログラム、フリーともに１位で、日本女子では初となる３大会連続五輪出場を決めた坂本。前回２２年北京五輪は団体銀メダル、個人で銅メダルを獲得した。団体は当初銅メダルだったが、ロシアの失格による繰り上がりで銀に。「個人は銅だったので、銀以上。団体も、正真正銘の銀以上がほしい。その場で、メダルが欲しい。（前回の様に）２年半も待ってられへん」と、シーズン当初から掲げている個人、団体での銀メダル以上の目標を改めて掲げた。

日本フィギュアは男女３人ずつ、ペア２組、アイスダンス１組が団体要因として計１２人が代表入り。シングルは男女とも複数メダル、ペアでは世界王者の三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）の史上初金メダル獲得が期待される。日本勢過去最高メダル獲得数は北京五輪の４個。史上最多メダル数にも期待がかかる。