米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使は２１日、米フロリダ州で、ウクライナを侵略するロシアのキリル・ドミトリエフ大統領特別代表と２日連続となる協議を行った。

ウィトコフ氏はこの３日間、ウクライナ高官とも断続的に協議。自身のＸ（旧ツイッター）では、いずれの協議も「生産的で建設的だった」と投稿したが、具体的な成果には言及しなかった。

ウィトコフ氏は、ロシアとの協議を巡るＸの投稿で、「ロシアは、ウクライナとの和平の実現に向けて引き続き全面的に取り組んでいる」と述べたが、内容には踏み込まなかった。

米露の協議を巡っては、ユーリー・ウシャコフ露大統領補佐官が２１日、ドミトリエフ氏が２２日に帰国し、プーチン大統領に内容を報告する見通しだと露国営テレビ記者に明らかにした。報告を踏まえ、ロシアは米側との接触を含めて対応を決めるという。

一方、ウィトコフ氏は別の投稿で、１９〜２１日にウクライナのルステム・ウメロフ国家安全保障国防会議書記や欧州の高官とも協議を重ねたと説明。ウメロフ氏も同じ文章を自身のＸに投稿した。

それによると、欧州を交えずに行った米ウクライナの２か国協議では、２０項目の和平案やロシアの再侵略を防ぐための「安全の保証」、ウクライナの経済復興などを巡って議論したという。焦点である領土に関する言及はなく、米側が提案したとされる米露とウクライナの３者協議に関する記述もなかった。

（ワシントン支局 淵上隆悠）