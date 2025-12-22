早見沙織、“ささやかな幸せエピソード”の語り手に「すごく幸せな気持ちに」
声優の早見沙織が語り手を務める中日本高速道路の新ラジオCM5編が、22日から関東・東海・山梨・静岡・石川エリアのFMラジオ局にて放送される。高速道路を舞台にした企業CM『ささやかな幸せのそばに（with a little happiness)』シリーズの企画の一環として、キャンペーンに寄せられたエピソードの中からラジオCM化されたもの。「早見沙織さんの声で聴くささやかな幸せエピソード」として、作品に込められた想いを、早見がよりあたたかく印象的に届ける。
早見の起用理由について、中日本高速道路は「お客さまのエピソードをよりあたたかく印象的に届けるために、やさしさの中にも確かな芯を感じる表現で数々のアニメ作品のキャラクターを魅力的に演じてこられた声優・早見沙織さんを起用しました」とコメント。
公開されたラジオCMは、「パーキングエリアの大冒険」編、「美しい景色に心も癒えました」編、「わたしが母になれた、思い出の高速道路」編、「おかえりドライブ」編、「弟のハンドル」編の5編となる。
ラジオCMは、2026年1月12日まで放送される。
■早見沙織コメント
――お客さまから寄せられた、高速道路での「ささやかな幸せエピソード」はいかがでしたか？
早見：いろんなエピソードがあって、とても驚きました。文章もすごく素敵で、皆さんからのエピソードには、どれも温度がすごくあるというか、あったかい感じがそれぞれの物語の中にあって、すごく幸せな気持ちになりながら、読むことができました。私自身、何度も高速道路を利用していますが、他の車に乗っている方の人生なんて、あまり考えたことがなかったので、隣の車や、前や後ろの車に、もしかしたら人生の節目を迎えている人が乗っているかもしれない。とか、いろんな日々を送っている人がいることに気づかせてもらえた、そんな時間となりました。
【早見沙織プロフィール】
声優、歌手。東京都出身。アイムエンタープライズ所属
代表作は、「SPY×FAMILY」ヨル・フォージャー役、「鬼滅の刃」胡蝶しのぶ役、
「魔術師クノンは見えている」クノン・グリオン役など
