PS5、PS4タイトルが最大80%OFF！ PSストア「BIG WINTER SALE」2026年1月21日まで開催「ARC Raiders」「モンハンワイルズ」など
ソニー・インタラクティブエンタテインメント（SIE）は、PlayStation Store（PSストア）にて「BIG WINTER SALE」を実施している。期間は2026年1月21日まで。
本セールでは「ARC Raiders」、「モンスターハンターワイルズ」、「ドラゴンクエストI＆II」などが割引の対象商品にラインナップ。期間中は対象タイトルが最大80%OFFで販売される。
なお、割引対象タイトルのうち一部はセール期間が異なる場合がある。購入の際はセール価格が適用されているかなどを商品ページにて確認してほしい。
□PSストア「BIG WINTER SALE」のページ【セール対象商品（一部）】
「ドラゴンクエストI＆II」 価格：7,678円 → 6,142円（20%OFF）
「ARC Raiders」 価格：5,940円 → 4,752円（20%OFF）
「モンスターハンターワイルズ」 価格：8,990円 → 4,944円（45%OFF）
「ELDEN RING NIGHTREIGN」 価格：5,720円 → 4,290円（25%OFF）
「Clair Obscur: Expedition 33」 価格：7,480円 → 5,984円（20%OFF）
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
(C) SUGIYAMA KOBO
(p) SUGIYAMA KOBO
ARC RAIDERS (C) 2025 Embark Studios AB.
(C)CAPCOM
(C)Bandai Namco Entertainment/©2025 Fromsoftware Inc.
Developed by Sandfall Interactive. Published by Kepler Interactive Limited. All rights reserved.