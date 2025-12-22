事務所との法廷争いの末に復帰宣言　NewJeans・ダニエル、“練炭ボランティア”現場をキャッチ【PHOTO】

NewJeansのダニエルの近況が伝えられた。

【写真】ダニエルの入浴ショット

12月20日、陸上コーチのキム・ヨンジンは自身のSNSを通じて、歌手のショーンが主導した練炭ボランティアの現場写真を複数投稿した。

投稿された写真にはダニエルの姿も収められている。ダニエルは黒い帽子を目深にかぶり、クマの飾りが付いたマフラーを巻いてボランティアに参加。練炭の粉が付いた手袋をはめたまま親指を立て、明るい様子を見せた。別の写真には、背負子で練炭を運ぶ姿も写っている。

キム・ヨンジンコーチは「背負子に練炭12〜15枚を載せて、上り坂と下り坂を行き来しながら運ぶ間、緊張もしましたが無事に終えました」とし、「ボランティアの間、ダニエルさんも参加していた」と伝えた。

ダニエルはボランティア現場でほかの参加者たちと写真を撮るなど、ささやかな交流もしたという。

（写真＝キム・ヨンジンSNS）

なおNewJeansは近年、所属事務所ADORとの専属契約をめぐり法廷争いを繰り広げていた。11月に専属契約が有効だとする裁判所の判断が出ると、メンバーはそれぞれ異なる形で復帰の意思を伝えた。ダニエルもADORに活動再開の意向を伝えた状態だ。

活動休止期間中には、ダニエルがショーンらとともにランニングする様子が公開されたこともある。今回の練炭ボランティア参加も含め、近況が伝えられたことでファンの関心を集めている。

（記事提供＝OSEN）

◇ダニエル プロフィール

2005年4月11日生まれ。本名ダニエル・マーシュ。父はオーストラリア人、母は韓国人の二重国籍。オーストラリアで生まれ、幼少期を韓国で過ごしキッズモデルとして活動した。2012年から再びオーストラリアに生活拠点を移し、2019年に現地で開催されたBigHitエンターテインメント（現HYBE）主催のオーディションに参加。その後練習生となり、2022年にNewJeansのメンバーとしてデビューした。メンバーのなかで最も器用で、絵や料理が得意とも。