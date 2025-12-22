ACEes浮所飛貴の直筆サインに反響続々 ミセスのライブで同室になった人気声優が公開
【モデルプレス＝2025/12/22】声優・矢尾一樹が21日までに自身のX（旧Twitter）を更新。ACEesの浮所飛貴の直筆サインを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】「可愛い」と話題・浮所飛貴の貴重な直筆サイン
矢尾は「昨日Mrs.のLIVE “BABEL no TOH”に行った 本当にイイLIVEだった！初めてLIVEで泣いた」と3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の5大ドームツアー「DOME TOUR 2025 “BABEL no TOH”」に行ったことを報告。また「たまたま同室だった まだちゃんとしたサインの無いCuteな ＃浮所飛貴 くんとサイン交換 ※掲載許可済」と浮所と互いの直筆サインを持った2ショットを公開。浮所の直筆サインには「矢尾さんへ ACEes浮所飛貴 Loveデス 2025.12.15.」と記されていた。
この投稿には「貴重すぎる」「字が可愛い」「レアな組み合わせ」「2人が同室なの奇跡のよう」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆矢尾一樹、浮所飛貴とサイン交換
◆矢尾一樹の投稿に反響
