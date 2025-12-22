ACEes浮所飛貴の直筆サインに反響続々 ミセスのライブで同室になった人気声優が公開

昨日Mrs.のLIVE

"BABEL no TOH"に行った

本当にイイLIVEだった！

初めてLIVEで泣いた??



たまたま同室だった

まだちゃんとしたサインの無い

Cuteな #浮所飛貴 くんとサイン交換?

※掲載許可済 pic.twitter.com/isIPIxhpPo