ZEROBASEONE、15万人動員のワールドツアー「HERE&NOW」完走！世界7都市12公演を成功裏に終了

ZEROBASEONE（ZB1）が、2025年のワールドツアーを通じて約15万人を動員し、名実ともに“K-POPアイコン”へと飛躍を遂げた。

ZEROBASEONEは、12月19日〜21日に開催された香港公演をもって、ワールドツアー「2025 ZEROBASEONE WORLD TOUR ‘HERE&NOW’」（以下、「HERE&NOW」）の幕を閉じた。

「HERE&NOW」は昨年開催された初のワールドツアー「TIMELESS WORLD」を成功裏に終えた後、スケールを大幅に拡大し、アリーナ級会場を舞台に繰り広げられたツアーだ。ソウル公演を皮切りに、バンコク、埼玉、クアラルンプール、シンガポール、台北、香港まで、7都市・全12公演を巡り、世界各地のファンと濃密な時間を共有した。

各地で相次ぐ完売を記録した本ツアーを通じて、ZEROBASEONEはZEROSE（ファンダム名）とともに歩んできた軌跡を振り返り、互いをより深く理解し合うことで、成熟した絆を完成させた。

ZEROBASEONEは、全4パートで構成されたステージで、デビューから現在に至るまでの音楽的成長を凝縮した充実のセットリストを披露。『ICONIK』『GOOD SO BAD』『CRUSH』『In Bloom』『BLUE』などの代表曲のパフォーマンスで会場を熱狂の渦に包んだ。

さらに、既存曲にダンスブレイクを加えた演出で見応えを高めたほか、『Long Way Back』や『EXTRA』といったユニットステージを初披露し、個性際立つパフォーマンスでグローバルファンを魅了した。

ファンへの深い愛情が伝わる演出も印象的だった。地域ごとにカバー曲を変える工夫に加え、現地の言葉で積極的にコミュニケーションを図る姿が温かい反響を呼んだ。特にツアー最終地・香港での3公演目では、メンバー全員が「ZEROSE、永遠に愛してる」と書かれたボードを手にしたサプライズイベントを実施し、大きな感動を届けた。

ワールドツアーを成功裏に終えたZEROBASEONEは、「『HERE & NOW』は幸せな思い出ばかりです。皆さんのエネルギーと歓声が大きな力になりました」と語り、「僕たちの青春、僕たちの思い出になってくれて心から感謝しています。これからももっとたくさんの幸せな思い出を作っていきましょう」とコメントした。

◇ZEROBASEONE（ZB1）プロフィール

ガールズグループKep1erを生み出したMnet『Girls Planet 999：少女祭典』の男性版オーディション番組『BOYS PLANET』で選ばれた韓国出身6人、中国出身2人、カナダ出身1人で結成された9人組ボーイズグループ。グループ名の「ZB1＝ZEROBASEONE」には、0から1へ向かう自由な旅、そして輝く始まりという意味が込められている。2023年7月10日、1stミニアルバム『YOUTH IN THE SHADE』をリリースしてデビュー。2024年3月には『ゆらゆら -運命の花-』で正式に日本デビューした。活動期間は2年6カ月を予定。