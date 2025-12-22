藤井サチ“夫を初顔出し”和装結婚式ショットが話題「優しそうな旦那様」「誰もが羨む美男美女」
【モデルプレス＝2025/12/22】モデルの藤井サチが12月21日、自身のInstagramを更新。結婚式の様子を報告するとともに夫の姿を初めて公開し、反響が寄せられている。
【写真】新婚の上智卒モデル「優しそうな旦那様」イケメン夫との和装ショット
藤井は「先日、結婚式を執り行いました」と報告し、白無垢姿で笑顔を見せる自身の写真を公開。アメリカから駆けつけた母親や、93歳の祖母に花嫁姿を見せることができた喜びを綴り、「人生でいちばん幸せな一日でした」と振り返った。
投稿された写真では、憧れだったという白無垢を纏い、紋付袴姿の夫と見つめ合う幸せいっぱいの姿などを披露。「ハズバンドもちゃっかり初 顔出し」とつづり、伝統的な和装に身を包んだ多幸感溢れる夫婦の姿を見ることができる。
この投稿に、ファンからは「優しそうな旦那様で素敵」「誰もが羨む美男美女夫婦」「白無垢姿が綺麗すぎて見惚れる」「幸せのお裾分けをありがとう」「映画のワンシーンのような美しさ」「末長くお幸せに」といったコメントが寄せられている。
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。日本とアメリカのミックスで、2011年にスカウトされ芸能界入り。雑誌「Seventeen」（集英社／2012年〜2017年）、「ViVi」（講談社／2017年〜2024年）の専属モデルを務め、ティーンからの支持を集める。2019年3月には、モデル業と両立し入学した上智大学を卒業。また、父親はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝さんで、過去には“16LLDDKK”の自宅を公開するなど、異次元なセレブぶりが話題を呼んだ。7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】新婚の上智卒モデル「優しそうな旦那様」イケメン夫との和装ショット
◆藤井サチ、和装での結婚式を報告
藤井は「先日、結婚式を執り行いました」と報告し、白無垢姿で笑顔を見せる自身の写真を公開。アメリカから駆けつけた母親や、93歳の祖母に花嫁姿を見せることができた喜びを綴り、「人生でいちばん幸せな一日でした」と振り返った。
◆藤井サチの結婚式ショットに反響
この投稿に、ファンからは「優しそうな旦那様で素敵」「誰もが羨む美男美女夫婦」「白無垢姿が綺麗すぎて見惚れる」「幸せのお裾分けをありがとう」「映画のワンシーンのような美しさ」「末長くお幸せに」といったコメントが寄せられている。
藤井は、1997年3月6日生まれ、東京都出身。日本とアメリカのミックスで、2011年にスカウトされ芸能界入り。雑誌「Seventeen」（集英社／2012年〜2017年）、「ViVi」（講談社／2017年〜2024年）の専属モデルを務め、ティーンからの支持を集める。2019年3月には、モデル業と両立し入学した上智大学を卒業。また、父親はルイ・ヴィトンジャパンの元社長の藤井清孝さんで、過去には“16LLDDKK”の自宅を公開するなど、異次元なセレブぶりが話題を呼んだ。7月10日にInstagramを通じ一般人男性との結婚を発表していた。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】