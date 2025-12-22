【BB戦士 LEGENDBB 飛駆鳥大将軍【再販】】 予約開始：12月22日11時 2026年3月 発送予定 価格：5,500円 【BB戦士 LEGENDBB 武者頑駄無（超鋼Ver.）【再販】】 予約開始：12月22日11時 2026年3月 発送予定 価格：3,300円

BANDAI SPIRITSは、ガンプラ「BB戦士 LEGENDBB 飛駆鳥大将軍」と「BB戦士 LEGENDBB 武者頑駄無（超鋼Ver.）」を2026年3月に再販する。12月22日11時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は「飛駆鳥大将軍」が5,500円、「武者頑駄無（超鋼Ver.）」が3,300円。

本製品は、「SDガンダムBB戦士」より「飛駆鳥大将軍」と「武者頑駄無」を、それぞれ「LEGENDBB」シリーズでプラモデル化したもの。

「BB戦士 LEGENDBB 飛駆鳥大将軍」は、メッキやクリアラメ等をふんだんに用いた豪華絢爛な仕様で立体化しており、全身に纏った鎧、武装類は新規造形でその形状を徹底再現。鎧を外した状態である超将軍形態にも新規造形パーツを採用し、歴代最強の名に恥じぬLEGENDBB準拠のクオリティで立体化している。

兜・前立て・鎧・翼・足首・大砲など、全身の至る所に金メッキを採用。燃え上がるような2枚の翼・魔破閃光翼＜マッハ・ビームウイング＞は2色のクリアパーツで色分けしており、きらめく翼をラメで表現した超豪華仕様となっている。

兜の鳳凰にある討魔の宝珠と、肩の大天幻石にはジュエルシールを使用。肩アーマーの鳳翼鏡にはプリズムシールを使用し、豪華な鎧を再現しているほか、大輝煌鳳凰＜マクシマス・フェニックス＞と鳳凰要塞艦＜フェニックス・フォートレス＞の二つの形態に変形できる。

特徴的な兜の鳳凰の首には折りたたみギミックを採用しており、頭部の組み換えと合わせ、変形形態に合わせたシルエットを実現しているおか、討魔八紘剣には、「BB戦士 七人の超将軍」シリーズ（別売り）の閃光結晶＜ビームクリスタル＞を取り付けできる。

「BB戦士 LEGENDBB 武者頑駄無（超鋼Ver.）」は、金属感溢れるメッキの鎧をまとい、新｢和シール｣が戦国武将の雰囲気たっぷりに演出しており、メッキ加工を多用し、グロスインジェクション、ガンメタ成形など、豪華な質感を成形品でも徹底追及。今石画伯デザインの、特殊素材の和シールが付属し、吹返、胸板、鎧の各所に貼ってプレミアム感がアップしている。

「BB戦士 LEGENDBB 飛駆鳥大将軍」

「BB戦士 LEGENDBB 武者頑駄無（超鋼Ver.）」

仕様：組み立て式プラモデル スケール：ノンスケール 素材：PS、PE、PUR仕様：組み立て式プラモデル スケール：ノンスケール 素材：PS、PE

(C)創通・サンライズ

※写真の完成品は開発途中の試作品です。また、塗装してあります。実際の商品とは多少異なる場合がございます。