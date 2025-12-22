女優の大竹しのぶ（68）が22日までに自身のインスタグラムを更新。若手人気俳優らと食事をしたことを明かし、集合ショットを披露した。

「リア王で一緒だった鈴鹿央士君と食事に行ってきました」と書き出すと、飲食店での自身と鈴鹿、俳優の勝村政信と女優の西尾まりの4ショットをアップ。

「『しのぶさんいつだったらご飯行けますか？』と連絡が来たので、この日ならと言って会うことに。サッカーでまだ繋がってる勝村君も一緒で、まりちゃんも来て、急遽の集まりになりました」と回顧。

「勝村君がクリスマスプレゼントだと言ってみんなにブランケットを下さった。おーじも入浴剤を持ってきてくれた。しかも私が好きなもの」とし、「なんていい子なんだろう、二人とも。それに引き換え、女子二人は何にもなし やってしまった」と振り返った。

それでも「またまたリアの話になり、あっという間に楽しい時間は過ぎてしまった。あーみんなとも会いたいなあ」とつづった。

大竹の投稿に、フォロワーからは「最高なメンバー みんな大好き リア王再演したらいいのにな」「愉しそうですね」「食事会っていいですよね」「うわー素敵メンバー リア王観に行ったの思い出しました！仲良くされてることが嬉しい」「みなさん、いい顔」といった反響が寄せられている。