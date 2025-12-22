『今日好き』桜我＆永瀬碧“おうあお”カップル、破局を報告 出会って約半年、いきさつも説明
ABEMAの人気オリジナル恋愛番組『今日、好きになりました。』「ハロン編」でカップル成立となったおうが（桜我）＆あおい（永瀬碧）が、22日までに自身のインスタグラムのストーリーズを更新。別れたことを報告した。
【動画】「推し活」めぐり“わちゃわちゃ”!?バックハグも…「おうあおカップル」
2人は文書を投稿。永瀬は「いつも応援してくださっている皆様へ。この度、『今日、好きになりました。ハロン編』にて
成立した桜我くんとお別れをすることになりました。突然の報告になり、申し訳ございません」と伝えた。
続けて「二人で話し合いを重ねる中で、お互いの考え方などに向き合いそれぞれが自分らしく前に進むことが最善だという結論に至りました」といきさつも説明した。
これまでについて「桜我くんと出会って約半年間、たくさん支えてくれて、かけがえのない濃い時間を一緒に過ごしてくれて、心から感謝しています。本当にありがとう。これまで温かく見守り、応援してくださったファンの皆様、そして関わってくださった関係者の皆様には、心より感謝しております」と、感謝をつづった。
最後に「今後はそれぞれの道を歩んでいくことになりますが、引き続き永瀬碧、桜我を温かく応援していただけましたら
幸いです。今後ともよろしくお願い致します」と締めくくった。
桜我は、直筆の文書で「この度、『今日、好きになりました。ハロン編』で成立しお付き合いさせていただいていた永瀬碧さんと、お別れすることになりました。突然のご報告となってしまい、申し訳ありません」と報告した。
いきさつについて「たくさん話し合いを重ねた結果、それぞれの道を歩むという結論に至りました」と説明。「碧と出会い、一緒に過ごした日々すべてがかけがえのない大切な宝物です。本当にありがとう。これからの碧の活躍を、心から応援しています。そして番組を通して温かく応援してくださった皆さまには、心から感謝しています」と伝えた。
また、「たくさんの貴重な経験をさせてくださった『今日、好きになりました。』スタッフの皆さま、関わってくださった関係者の皆さまにも、心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました」とし、「これからはそれぞれ自分らしく頑張っていきますので、引き続き桜我、永瀬碧を温かく見守っていただけたら嬉しいです。今後ともよろしくお願いいたします」と締めくくった。
