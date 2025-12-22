漫才日本一を決める「M−1グランプリ2025」決勝が21日、テレビ朝日系で全国生放送された。5年連続決勝戦進出の真空ジェシカが1点差で最終決戦進出を逃した。

真空ジェシカは5番手で登場。つかみで、川北茂澄がいきなり「足コキ元気教室です」と切り出し、奇襲を仕掛けた。相方のガクが慌てて「バカが。THE Wの時の後藤（輝基）さんの言い間違え」とツッコミを入れた。ツカミ部分を手厚くし、844点。最終的に845点をたたき出したドンデコルテに差される形となった。

1点差を生んだのは漫才の時間だった。真空ジェシカはツカミ部分を手厚くした結果、漫才の尺は全出場コンビ最長となる4分57秒（日刊スポーツ調べ）だった。大会側は4分間の漫才と規定している。

審査員の博多華丸・大吉は95点をつけた上で「ネタ時間が人よりちょっと長めだったんで、もうちょっとドンといけば点数つけられた」と講評。結果、漫才の尺がもう少し短ければ加点が望めていた。大吉は審査する際、ストップウオッチを持参して審査していると、自身のポッドキャスト番組で明かしている。

決勝後、TVerで生配信された「M−1打ち上げby−196〜どかーんと一発打ち上げようよ！〜」で真空ジェシカの川北茂澄は「つかみが多すぎた。ネタ始まる前にタイマーを見たら、30秒とかなっていたから」と語っていた。

◆真空ジェシカ ガクは1990年（平2）12月3日生まれ、神奈川県出身。川北茂澄（かわきた・しげと）は1989年（平元）5月23日生まれ、埼玉県出身。青学大、慶大時代の11年結成。M−1には21年から5年連続決勝進出。プロダクション人力舎所属。

◆全出場コンビの漫才の尺（日刊スポーツ調べ。マイク前に立って発声した瞬間から計測）※登場順

▽ファーストラウンド

（1）ヤーレンズ 4分34秒

（2）めぞん 4分33秒

（3）カナメストーン 4分33秒

（4）エバース 4分34秒

（5）真空ジェシカ 4分57秒

（6）ヨネダ2000 4分47秒

（7）たくろう 4分21秒

（8）ドンデコルテ 4分7秒

（9）豪快キャプテン 4分7秒

（10）ママタルト 4分1秒

▽最終決戦

（1）ドンデコルテ 4分44秒

（2）エバース 4分21秒

（3）たくろう 4分17秒