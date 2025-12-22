三重県津市の礎（いしずえ）を築いた戦国武将・藤堂高虎公にちなんで名づけられた「高虎ねぎ」が、19日、高虎公がまつられている津市の郄山神社に奉納されました。

去年11月にブランド化された「高虎ねぎ」は、餅好きで知られる高虎公にちなんで、肥料にもち米を精米する過程で出るぬかが使われていて、一般の白ねぎとは一味違いサイズが大きく甘みが強いのが特長です。

この日は「高虎ねぎ」の奉納祭が営まれ、収穫された「高虎ねぎ」が神前に供えられたあと、宮司によって祝詞が奏上され生産者やJAの関係者が玉串を捧げてブランド野菜としての繁栄を祈願しました。

試験期間を含めて3年目の販売となる「高虎ねぎ」は、一般の白ねぎの1.5倍ほどの価格で、JA津安芸では高付加価値の商品として改良を重ねながら生産技術を高めたいとしています。

生産者の松井航平さんは「今年も藤堂高虎さんのような、がっしりとした長い甘いねぎができました」と出来栄えについて説明し、JA津安芸の前川温仁代表理事組合長は「“津に来たら高虎ねぎ”と言ってもらえるような商品になるよう努力していく」と意気込んでいました。

「高虎ねぎ」は20日から市内のスーパーなどで販売されています。