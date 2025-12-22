¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤¬ÍÇÏµÇ°¤Ë¥¨¡¼¥ë¡¡¥É¥é¥Þ¤ÎàÂ³ÊÔá¡©¤È¥Í¥Ã¥ÈÈ¿±þ
¡¡¹¥É¾Î¢¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿£Ô£Â£Ó·ÏÆüÍË·à¾ì¡Ö¥¶¡¦¥í¥¤¥ä¥ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¸ø¼°£Ø¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤¬¡¢£²£¸Æü¤ÎÃæ±û¶¥ÇÏ£ÇµÍÇÏµÇ°¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¡¢»ëÄ°¼Ô¤é¤¬ÊÖ¿®¤Ç±þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤òÉñÂæ¤Ë¿Í¤ÈÇÏ¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹Êª¸ì¡£ºÊÉ×ÌÚÁï±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¤ÎÀÇÍý»Î¤¬¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¶¥ÇÏ¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£·¿ÇË¤ê¤ÊÇÏ¼ç¡Êº´Æ£¹À»Ô¡Ë¤È¤½¤Î¸å·Ñ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿»äÀ¸»ù¤ÎÂ©»Ò¡ÊÌÜ¹õÏ¡¡Ë¤é¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö¥í¥¤¥ä¥ë¡×¤Î·ì¤ò¤Ò¤¯¥µ¥é¥Ö¥ì¥Ã¥É¤ÇºÇÂç¤ÎÌ´¤Ç¤¢¤ëÍÇÏµÇ°À©ÇÆ¤ËÄ©¤ó¤À¡£
¡¡¥É¥é¥Þ¤Ï£±£³Æü¤Ç½ªÎ»¤·¡¢£²£°Æü¤Ï¡Ö¥í¥¹¡×¤Î°ìÌë¤Ë¡£ÈÖÁÈ£Ø¤Ï¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤Î³§¤µ¤Þ¤Ë¿´¤«¤é´¶¼Õ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¤½¤·¤Æ¡ÄºÇ¹â¤ÎÍÇÏ¤ò¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¥É¥é¥Þ¤Ï°ìÈÌ¤Ë¤ÏÌÜ¤Ë¿¨¤ì¤Ê¤¤¶¥ÇÏ¾ì¤ÎÇÏ¼çÀÊ¤Î¤Û¤«¡¢±¹¼Ë¤ä¥È¥ì¥»¥ó¤Ê¤É¤ò»£±Æ¤·¤¿±ÇÁüÈþ¤â¹â¤¯É¾²Á¤µ¤ì¤¿¡££Ê£Ò£Á¤¬Á´ÌÌ¶¨ÎÏ¤·¤¿¥³¥é¥ÜºîÉÊ¤Ç¤â¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î£Ø¤Ë¡¢¡ÖÍÇÏµÇ°¤â¸«¤Æ¤ß¤è¤¦¤È»×¤¦Æü¤¬Íè¤ë¤Ê¤ó¤Æ¼«Ê¬¤Ç¤â¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤Ç¤¹¡×¡Ö¤ª¤«¤²¤ÇÍÇÏµÇ°¤¬Í¾·×¤Ë³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡×¡Öº£Ç¯¥é¥¹¥È¤ÎÍÇÏµÇ°¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎÇ®µ¤¤ò·Ñ¾µ¤·¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥í¥¹¤·¤¿´¶³Ð¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤È±þ¤¨¤ëÊÖ¿®¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡ÍÇÏµÇ°¤ÏÃæ»³¶¥ÇÏ£±£±¥ì¡¼¥¹¡£¸á¸å£³»þ£´£°Ê¬È¯Áö¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£