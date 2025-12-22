12月22日(月) 寺島尚正アナウンサーがパーソナリティを務めるラジオ番組『おはよう寺ちゃん』（文化放送・月曜日～金曜日 午前5時00分～8時00分）が放送され、月曜コメンテーターで経済評論家の上念司氏と、高市内閣について意見を交わした。

横ばいというか高止まり

寺島アナ「今朝は各一般紙が高市内閣の支持率を伝えています。読売新聞、19日から21日に実施した調査で高市内閣の支持率は前回調査から1ポイントアップの73%。ほぼ横ばいともいえます。10月の内閣発足以来、最高を更新しています。日経新聞とテレビ東京が19日から21日に実施した調査を見ますと高市内閣の支持率は75%。11月の前回調査と同じですね。朝日新聞、20日と21日に実施した調査を見ると、高市内閣の支持率は68%。11月の調査は69%でしたから、こちらもほぼ横ばい。毎日新聞、20日と21日に実施した調査を見ると、高市内閣の支持率は67%。こちらは2ポイントアップ。ほぼ横ばい。高市内閣の支持率は、前回調査からほぼ横ばいで高い支持率をキープしている状況ですね」

上念「横ばいというか、高止まりです。朝日新聞のヘッドラインは「68%高水準続く」ですから合ってますよね。1%下がってるけど、まあ誤差だと。あと全部が微増ですから」

寺島「そうですね。1ポイントとかね」

上念「元産経の瀬尾さんがツイッターでなかなか面白いこと言ってるんですけど、「ここ数日で明らかになったこと」ってことで「高市叩きは効果なし」、「新聞テレビが連日問題視しても日本国民は半数以上が高市首相の答弁や対中姿勢を問題にしていないようだ」と。「パンダ外交は（テレビを見ない）日本国民には効果なし」ということで、朝日新聞もいみじくも世論調査でパンダを返してもらうために再度外交交渉をすべきかと聞いたんですよ。したら7割は何もしなくていいと。（笑）」

寺島「7割か」

上念「別にいらねぇと。テレビでは「パンダ」「パンダ」と煽ってますけど、あんまり効いてないと言うことですね」