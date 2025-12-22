俳優の谷原章介が１２日、ＭＣを務めるフジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜、午前８時１４分）に出演。村上宗隆選手がホワイトソックスと契約合意したことに「またワールドシリーズチャンピオンに輝かせてくれるかもしれない」と期待をした。

番組冒頭で、ヤクルトからポスティングシステムを利用してメジャー移籍を目指していた村上がホワイトソックスと２年総額３４００万ドル（約５３億７２００万円）で契約合意したことを報じた。

谷原は「ホワイトソックスっていままで高津（臣吾）監督とか、井口（資仁）さんとかが所属して、井口さんは所属した年、８０数年ぶりにワールドチャンピオンになっているんですよ。村上選手が、またワールドシリーズチャンピオンに輝かせてくれるかもしれない」と話した。

ワールドチャンピオンという言葉にコメンテーターのカズレーザーは「え！ ということは、大谷（翔平）さんと戦ったりすることがあるの？」と反応すると、谷原は「あり得ますよ。大谷さんを打ち破って、打ち砕いてのワールドチャンピオン」。アシスタントの佐々木恭子アナは「どっちを応援していいか」というと、谷原は「どっちも応援しましょう。勝ち馬に乗っていきたいと思います」と話した。