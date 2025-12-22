板野友美の妹“姉が有名人でよかったこと”は「家賃＆生活費全額姉負担でタワマン生活」

元AKB48・板野友美の妹・成美が、12月21日に放送されたバラエティ番組「ななにー 地下ABEMA」（ABEMA）に出演。「姉が有名人でよかったこと」について語った。



番組は今回、「スターのきょうだい大集合！衝撃エピソード大連発SP！」を放送。板野友美の妹・成美は「姉が有名人でよかったこと」として、タワーマンションでの生活を挙げる。



大学生の4年間と、姉が結婚するまでの間、姉が一人で住んでいたタワーマンションに居候していたといい、「家賃だけでなく、外食や買い物の費用もすべて姉持ちだった」と、セレブな生活を送っていたことを明かした。



現在は、ぎりぎり東京23区内の家賃9万円のワンルームに住んでいるそうで、それを聞いたEXIT・兼近は「夢から覚めましたね」とコメントした。



また、20歳の誕生日に、姉・友美よりロレックスの時計をもらったことをぶっちゃけ。あまりの高額プレゼントにスタジオは騒然となった。