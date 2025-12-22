鶏もも＋市販のデミグラスソース1缶で簡単ごちそう『鶏のデミグラスソースシチュー』
クリスマスにもぴったりな「デミグラスシチュー」。牛肉で作るイメージが強いかもしれませんが、お手ごろな鶏もも肉で作ってもおいしいですよ♪
市販のデミグラスソース缶詰を使えば、難しいことなし！ 赤ワインを加えて、リッチな風味のひと皿に仕上げて。
『チキンのデミグラスシチュー』のレシピ
材料（3〜4人分）
鶏もも肉（大）……1枚（約300g）
じゃがいも……3個（約450g）
玉ねぎ……1個（約200g）
にんじん……1本（約150g）
赤ワイン……1/2カップ
デミグラスソース缶詰（290g入り）……1缶
ローリエ……1枚
塩
こしょう
バター
ウスターソース
トマトケチャップ
作り方
（1）材料の下ごしらえをする
じゃがいもは皮をむき、大きめの一口大に切る。玉ねぎは幅1cmのくし形に切る。にんじんは皮をむき、一口大の乱切りにする。鶏肉は余分な脂肪を取り除いて大きめの一口大に切り、塩小さじ1/2、こしょう少々をすり込む。
（2）具を炒める
鍋にバター10g（大さじ1弱）を中火で熱する。バターが溶けてきたら鶏肉と野菜を入れてさっと炒め、赤ワインを加えて煮立たせる。水1と1/2カップを加え、再び煮立ったら、アクを取ってローリエを加える。ふたをして弱火にし、10分ほど煮込む。
（3）デミグラスソースと調味料を加えて仕上げる
ふたを取り、デミグラスソースと、ウスターソース小さじ1、トマトケチャップ大さじ1/2を加えて混ぜる。ときどき混ぜながら、じゃがいもが柔らかくなるまで10分ほど煮る。塩、こしょう各適宜で味をととのえる。
柔らかく煮込まれたチキン、ほっくりとしたじゃがいもをほおばれば、幸せいっぱいに！ 手ごろな素材でレストランみたいな本格シチュー、ぜひホリデーシーズンのごちそうにどうぞ♪
（『オレンジページ』2019年12月17日号より）
料理研究家。辻学園調理技術専門学校卒業後、同校の西洋料理研究職員を経て渡欧。フランスのミシュラン星つきレストラン、スイスのホテルなどで料理修業を積み、帰国後に料理研究家として独立。自宅で料理教室を主宰するほか、テレビや雑誌など多数のメディアで活躍。確かな技術とわかりやすい解説に定評がある。