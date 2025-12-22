佐藤菜乃花（さとう・なのか）気象予報士のお天気情報です。福岡と佐賀の22日の天気をお伝えします。



「きょうは“冬至”」

22日は、一年で最も昼の長さが短い“冬至”です。最も長い夏至と比べると、約4時間20分も短くなります。火曜日以降は少しずつ昼が長く、夜が短くなっていきます。



「気温はどうなのか？」

最高気温は21日と同じくらいでしょう。福岡市は14℃、北九州市は13℃の予想です。 週末の土曜日は季節外れの陽気でした。福岡市では23℃を超え、12月としては記録的な暖かさとなりました。日ごとの気温の変化が非常に大きくなっています。体調管理にご注意ください。



「天気の予想」

明け方は雲が多く、傘をさすか迷う程度の小雨が降ったところもありました。だんだん天気は回復に向かい、昼頃からは日差しが届くでしょう。



「洗濯物はどうなのか？」

雲の多いところも天気の大きな崩れはありません。洗濯物は外に干して大丈夫そうです。



「なのか間予報」

火曜日は日差しがたっぷり届きます。日中は気温も上がり、ぽかぽか陽気になりそうです。あさっては天気が一転して、朝から雨が降るでしょう。ことしは雨のクリスマスイブとなりそうです。週の後半は寒気が流れ込み一時的に気温が下がります。内陸の地域では氷点下の寒さになる可能性があります。