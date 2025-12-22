サッカーのJ1川崎フロンターレは22日、清水エスパルスからDF山原怜音（26）が来季、完全移籍で加入することが決まったと発表した。

今季J1で左サイドバックを主戦場に30試合に出場した山原は、1メートル65と小柄ながら豊富な運動量で攻守に存在感を発揮。筑波大時代には現川崎F所属の山本悠樹、大学の先輩の三笘薫や日本代表のエースとなった上田綺世らと19年ユニバーシアード代表に選ばれ、優勝に貢献した。

山原はクラブを通じて「キャリアの中で初めての移籍となりますが、強い覚悟を持ってこのクラブに来ました。日々の積み重ねを大切にし、川崎フロンターレのために全力を尽くします」と決意を語った。

◇山原 怜音（やまはら・れおん）1999年（平11）6月8日生まれ、京都府出身の26歳。中高6年を過ごしたJFAアカデミー福島から筑波大に進み、2019年ユニバーシアード代表に選ばれて優勝に貢献。特別指定選手を経て2022年に清水入り。1年目から開幕スタメンを勝ち取るなど33試合に出場して主力に定着した。J1通算68試合3得点、J2通算53試合4得点。1メートル65、66キロ。利き足は右。