【ニューヨーク＝平沢祐】米大リーグのホワイトソックスは２１日、プロ野球のヤクルトからポスティングシステムで米大リーグ移籍を目指していた村上宗隆内野手（２５）と契約したと発表した。

球団公式サイトによると２年総額３４００万ドル（約５３億６０００万円）で、背番号は５に決まった。

ア・リーグ中地区のホワイトソックスはワールドシリーズ（ＷＳ）３度制覇の実績があり、２００５年のＷＳ制覇に貢献した井口資仁さん、ヤクルトで監督として村上とともに戦った高津臣吾さんらがプレーした。昨年から２季連続地区最下位に終わり、立て直しが急務となっている。

村上選手は２２年にプロ野球で日本選手のシーズン最多を更新する５６本塁打をマークし、史上最年少の２２歳で三冠王に輝いた。プロ８年間で通算８９２試合に出場し、２４６本塁打、６４７打点、打率２割７分の成績を残している。

村上選手は自身のインスタグラムで周囲への感謝をつづり、「メジャーリーグという夢であった舞台で野球ができること、今はその現実にとてもワクワクしています！」と記した。球団公式Ｘ（旧ツイッター）に投稿された動画では、チームのユニホームに袖を通して「Ｃａｌｌ ｍｅ Ｍｕｎｅ（ムネと呼んでね）」などと英語で自己紹介した。