東京Vが城福浩監督と主将MF森田晃樹の契約更新を発表「J1リーグに居られるからこそ抱ける超野心的な目標を…」
東京ヴェルディは22日、城福浩監督とMF森田晃樹が契約更新したことを発表した。
城福監督は2022年6月から東京Vを率いており、今季はJ1自動残留圏ワーストの17位に終わった。クラブを通じて「様々な難局を乗り越えながら成長していくことが出来れば選手・チームの可能性は無限大だと思っています。J1リーグに居られるからこそ抱ける超野心的な目標を強く認識、皆で共有しながら、チームが一丸となってひとつひとつ前へ進んで行きます」と伝えている。
指揮官は続けて「明治安田Jリーグ百年構想リーグという特別なシーズンとなりますが『更なるチームの成長』を皆さんで後押しして頂けると心強いです。成長あるのみ」とコメントした。
森田はジュニア年代から東京Vに所属し、現在はトップチームでキャプテンを担当。今季はリーグ戦33試合に出場した。
城福監督は2022年6月から東京Vを率いており、今季はJ1自動残留圏ワーストの17位に終わった。クラブを通じて「様々な難局を乗り越えながら成長していくことが出来れば選手・チームの可能性は無限大だと思っています。J1リーグに居られるからこそ抱ける超野心的な目標を強く認識、皆で共有しながら、チームが一丸となってひとつひとつ前へ進んで行きます」と伝えている。
指揮官は続けて「明治安田Jリーグ百年構想リーグという特別なシーズンとなりますが『更なるチームの成長』を皆さんで後押しして頂けると心強いです。成長あるのみ」とコメントした。
森田はジュニア年代から東京Vに所属し、現在はトップチームでキャプテンを担当。今季はリーグ戦33試合に出場した。