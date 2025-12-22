¡Ö²þ¤á¤Æ¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤¬¶Ã°ÛÅª¤À¤Ã¤¿¤È¤ï¤«¤ë¡×´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¢W¥½¥Ã¥¯¥¹Â¼¾å½¡Î´¤Î·ÀÌóµ¬ÌÏ¤ò¡ÈÆü´ÚÈæ³Ó¡É
¡È´Ú¹ñ¤Î¥¤¥Á¥í¡¼¡É¤Î·ÀÌó¤¬¤¤¤«¤Ë¶Ã°ÛÅª¤À¤Ã¤¿¤«¤¬¡¢²þ¤á¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥ÉÇ÷ÎÏ¤Î¡È³«µÓ¡É¤â¡ª´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¡ÈÈþµÓÈþ½÷¡É¤ÎÂçÃÀ»Ïµå¼°
ÆüËÜ¿ÍËÜÎÝÂÇ¿·µÏ¿¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¡¢ÆüËÜ¥×¥íÌîµå¤ÎËÜÎÝÂÇ²¦¤Ëµ±¤¤¤¿Â¼¾å½¡Î´¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¡Ê¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¡¦¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡Ë¤¬¼ùÎ©¤·¤¿¡Ö¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¥¢¥¸¥¢¿ÍÌî¼ê»Ë¾åºÇ¹â³Û·ÀÌó¡Ê1²¯1300Ëü¥É¥ë¡Ë¡×¤ÎµÏ¿¤ò¹¹¿·¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥·¥«¥´¡¦¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ï12·î22Æü¡¢Â¼¾å½¡Î´¤È·ÀÌó¤ò·ë¤ó¤À¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡ØEPSN¡Ù¤Ê¤É¤¬Êó¤¸¤¿¤È¤³¤í¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·ÀÌóµ¬ÌÏ¤Ï2Ç¯Áí³Û¤Ç3400Ëü¥É¥ë¡ÊÆüËÜ±ß¡áÌó53²¯5581Ëü±ß¡Ë¤À¤È¤¤¤¦¡£
Â¼¾å¤Î·ÀÌó¤Ï¡¢¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤¬¥¢¥á¥ê¥«¿Ê½Ð»þ¤Ë·ë¤ó¤À·ÀÌó¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÌó30¡ó¤Î¿å½à¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£¥¤¡¦¥¸¥ç¥ó¥Õ¤Ï2024Ç¯¥·¡¼¥º¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¤È6Ç¯1²¯1300Ëü¥É¥ë¡ÊÌó177²¯±ß¡Ë¤ÎÄ¶Âç·¿·ÀÌó¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¢¥¸¥¢¿ÍÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÎòÂåºÇ¹â³Û¤Î·ÀÌó¤Ç¤¢¤ë¡£
Â¼¾å¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¿Ê½Ð¤Î°Õ»×¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿Åö»þ¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ù¡¼¥Ö¡¦¥ë¡¼¥¹¡×¡ÖÆüËÜ¿ÍÂÇ¼Ô¤Ç¤Ï¥Þ¥Ä¥¤¡¦¥Ò¥Ç¥°ÊÍè¤ÎÂçÊª¡×¤Ê¤É¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¡¢Âç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¡£
NPB¤Ç¤Ï8¥·¡¼¥º¥ó¤ÇÄÌ»»892»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¡¢ÂÇÎ¨0.270¡Ê3117ÂÇ¿ô843°ÂÂÇ¡Ë¡¢246ËÜÎÝÂÇ¡¢647ÂÇÅÀ¡¢OPS¡Ê½ÐÎÝÎ¨+Ä¹ÂÇÎ¨¡Ë0.951¤òµÏ¿¤·¤¿¡£2022Ç¯¤Ë¤Ï56ËÜÎÝÂÇ¤òÊü¤Á¡¢ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÃ±°ì¥·¡¼¥º¥óºÇÂ¿ËÜÎÝÂÇ¤Î¿·µÏ¿¤ò¼ùÎ©¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÏÉé½ý¤Î±Æ¶Á¤Ç56»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂÇÎ¨0.273¡Ê187ÂÇ¿ô51°ÂÂÇ¡Ë¡¢22ËÜÎÝÂÇ¡¢47ÂÇÅÀ¡¢34ÆÀÅÀ¡¢OPS 1.043¤ÈÄ¹ÂÇÎÏ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬¿Ê¤à²áÄø¤Ç¤ÏÂ¼¾å¤ËÂÐ¤¹¤ëÈÝÄêÅª¤ÊÉ¾²Á¤â½Ð¤Æ¤¤¿¡£ÆüËÜ¤ÇÄÌ»»977»°¿¶¡¢614»Íµå¤È¡¢»°¿¶Î¨¤¬¹â¤¤ÅÀ¤¬»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¡£
¡ØESPN¡Ù¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤Ï²áµî3Ç¯´Ö¡¢»°¿¶Î¨¤¬Ëè¥·¡¼¥º¥ó28¡ó°Ê¾åµÞÁý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¹¥È¥é¥¤¥¯¥¾¡¼¥óÆâ¤Î¥³¥ó¥¿¥¯¥ÈÎ¨72.6¡ó¤Ï¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°Á´ÂÎ¤Ç2ÈÖÌÜ¤ËÄã¤¤¿ôÃÍ¤À¡£ÂÇ·âÌÌ¤ËÀøºßÅª¤Ê¼åÅÀ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¼éÈ÷ÌÌ¤ÎÉÔ°Â¤â¸ÀµÚ¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥Ù¡¼¥¹¥Ü¡¼¥ë¡¦¥¢¥á¥ê¥«¡Ù¤Ï¡ÖÂ¼¾å¤Ï¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥«¥¤¥ë¡¦¥·¥å¥ï¥Ð¡¼¤Î¤è¤¦¤ËÂÇ¤Æ¤ë¤«¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¼éÈ÷¤Ç¤Ï»°ÎÝ¼ê¤Ç¤â°ìÎÝ¼ê¤Ç¤âÆñ¤·¤¯¡¢»ØÌ¾ÂÇ¼Ô¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡×¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂÇ·â¤È¼éÈ÷¤ÎÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤Þ¤Ç¹ÍÎ¸¤¹¤ë¤È¡¢Â¼¾å¤Ï¤Þ¤À¼ã¤¤Ç¯Îð¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢³ÍÆÀ¤ò¤¿¤á¤é¤¦µåÃÄ¤¬Â¿¤¤¡£Ä¹´ü·ÀÌó¤äÂç·¿·ÀÌó¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤¦¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤Ï¹â¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡×¤ÈÈÝÄêÅª¤Ê¸«²ò¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡ØESPN¡Ù¤ÏÂ¼¾å¤Î2Ç¯·ÀÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÊ£¿ô¤ÎµåÃÄ¤¬¤è¤êÄã¤¤Ç¯Ê¿¶Ñ³Û¤ÎÄ¹´ü·ÀÌó¤òÄó¼¨¤·¤¿¤¬¡¢Â¼¾å¤Ï¤è¤ê¹â¤¤¶â³Û¤ÎÃ»´ü·ÀÌó¤òÁª¤Ó¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤Î¥ì¥Ù¥ë¤Î¹â¤¤Åê¼ê¿Ø¤ËÅ¬±þ¤Ç¤¤ëÇ½ÎÏ¤ò¾ÚÌÀ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤Ç¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥°¤ÎÅê¼ê¤òÁê¼ê¤ËÄ¹ÂÇÎÏ¤ò¼¨¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ì¤Ð¡¢2Ç¯¸å¤Ë¤Ï¤µ¤é¤ËÂç¤¤Ê·ÀÌó¤òÁÀ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë