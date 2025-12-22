【ライブレポート】岩田剛典、ステージ上で2025年を振り返る「今年は芸能人生の中でも価値観ががらりと変わった一年でした」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

岩田剛典が、ソロとして初めてとなるアジアツアー『Takanori Iwata ASIA TOUR 2025-2026 “SPACE COWBOY”』の東京公演を、12月20日・21日の2日間にわたり有明アリーナで開催した。“SPACE COWBOY”と名付けられた本ツアーは、幼い頃から強いロマンを抱いていた「宇宙」をコンセプトに創り上げられ、ライブの最初から最後まで一貫して、未知の旅へとワープするような世界観に仕上がった。

■「隣の惑星からやってきましたエイリアン、岩田剛典と申します」

冒頭、宇宙服風の衣装に身を包んだ岩田剛典が登場すると、アリーナは宇宙空間に一変。ソロとして初のドラマタイアップとなった新曲「Reaching for Your Light」、そして2025年2月発売のユニバーサルミュージックとタッグを組んだ1作目のシングル「Phone Number」を立て続けに披露した。「Phone Number」は自身初の「オリコン週間合算シングルランキング」1位を獲得した楽曲。パフォーマーだけにとどまらない、歌手としての岩田剛典の底力をライブでも見せつけた。

スタートから一気に観客を宇宙へといざなった岩田は、「隣の惑星からやってきましたエイリアン、岩田剛典と申します」と世界観にマッチした自己紹介。会場からは笑いとともに「岩ちゃん！」という大きな歓声が上がった。

続くパートで披露した新曲「ダンスフロア」はNew Jack Swing調の楽曲。《ダンスフロアで踊ろう/リアルな瞬間を感じよう》という歌詞のとおり、ステージでの一瞬一瞬をめいっぱい楽しむ岩田の笑顔が印象的なステージだった。ライブの定番曲にもなりつつある「Paradise」では、曲に合わせて観客と一緒に手を振ると、ペンキブラシ型のライトスティックの波が会場を彩り、一体感のあるパフォーマンスで感動を誘った。

2025年も残すところ10日ということで、一年を総ざらいする場面も。「約4ヵ月にわたって”HIP POP Princess”という日韓合同オーディションに携わらせていただいたのですが、エンタメを志す若い子たちの夢を追いかける姿に、僕も初心を思い出させられました」と刺激的な日々を振り返った。

■サプライズゲストとしてRIEHATAが登場「宇宙に来ちゃいました！」

ニューアルバム『SPACE COWBOY』の中でもひと際、異彩を放つバラード「時計」を情感たっぷりに歌い上げたあとは、衣装をチェンジ。ゴージャスな黄色のファージャケットを身にまとって再び登場した岩田は、ディスコファンク調のアップナンバー「Step to the Moon」で後半に向けて一気にギアを上げた。

東京公演2日目には、ここでサプライズゲストとしてRIEHATAが登場。”戦友”のライブを盛り上げるため駆けつけると、岩田とともに日韓合同オーディションのプロデューサー陣によるタイトル楽曲「Do my thang」をパフォーマンスした。RIEHATAは「宇宙に来ちゃいました！ 皆さんお邪魔します！」と、この日限りのわずか1曲のステージで会場を沸かせた。

続く「TORICO」で盛り上がりは最高潮へ。真冬の会場が一気に真夏の空気になると、巨大なビーチボールがアリーナを転がり周り、トロッコに乗った岩田剛典が観客とのコール＆レスポンスを楽しんだ。

「今年は芸能人生の中でも価値観ががらりと変わった一年でした。自分は表現者として何を伝えたいのかを見つめ直した結果、人はいくつになっても新しい自分に生まれ変われる、その言葉に尽きる。僕は人生を賭けてそれを体現していきたいです」と今後のあらたな挑戦も予期させるような言葉を残した。また、「このツアーは来年海を越えます。MATE（三代目 J SOUL BROTHERSのファン名称）のみんな、旅行がてら会いに来てね！」と話すと、ファンに対する感謝の想いを込めて自ら作詞した「Only One For You」で本編を締め括った。

アンコールは、RIEHATA振付で、Performance MVも話題の新曲「CROWN」。燃えるような全身赤の衣装とサングラスで再びステージに現れた岩田は、東京公演1日目、SNS企画を通して、オーディションによって選び抜かれた総勢34名のダンサーとともにステージを盛り上げた。岩田剛典とMATEは、全23曲（2日目のみ全24曲）、2時間超の宇宙旅行を楽しんだ。

愛知・東京に続き、年明けには大阪・三重、そして海外にも挑む岩田剛典。アーティストとしてあらたな輝きを放ちながら、さらなる旅へと歩みを進めていく彼の今後の展開に注目だ。

■リリース情報

2025.12.03 ON SALE

ALBUM『SPACE COWBOY』

