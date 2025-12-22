Snow Man渡辺翔太「美的ベストビューティマン」初の殿堂入り！「常に挑戦者のマインドで臨みたい」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

Snow Manの渡辺翔太が、『美的』2月号SPECIAL EDITON（12月22日発売）の表紙に登場している。渡辺は、読者投票により選ばれた“今年最も輝いている人”に贈られる「ベストビューティ」賞男性部門「美的ベストビューティマン」を受賞。2022年、2023年に続き3度目の受賞となり、ベストビューティマン初の殿堂入りを達成した。

■「“渡辺といえば美容”というパブリックイメージをつけていただいた賞」

殿堂入りの快挙にふさわしい表紙にするべく、今回は渡辺の美肌が映える黒バック×黒ニットという組み合わせで撮影を行った。美容に真摯に向き合い、自分自身を磨き続けてきたからこその美肌、そのハリ、ツヤを存分に堪能しよう。

また、中ページでも受賞インタビュー＆撮り下ろしカットを8ページにわたって掲載。渡辺の美肌を新しい切り口で読者に伝えるべく、今回初トライしたのが鏡面テーブルに顔を反射させて撮影したカット。肌、顔のパーツが美しい渡辺だからこそ成立した、奇跡のような一枚だ。

他にも、2023年2月号の表紙で好評だったピンクをバックにかわいいブルーのシャツで撮影したカットや、恒例のもぐもぐシーンも。今回はSnow Man、ビューティマンにかけて肉“まん”をセレクト。編集部が何も言わずとも、肉まんを渡した瞬間に様々なキュートなポーズを披露した。

Snow Manとしてデビュー5周年を迎えた2025年は、スタジアムライブを初めて単独で開催。『事故物件ゾク 恐い間取り』では映画単独初主演を果たし、バラエティ番組のMCにも初挑戦と、ソロ活動でも話題を集めた渡辺。インタビューでは、上半期の記憶があまりないほど激動だった1年を振り返りつつ、どれだけ多忙でも欠かさないセルフケアについての話もたっぷりと披露。トレーニング、サプリ、朝晩のスキンケアから、3ステップのトリートメントでケアしているというヘアスタイルの話まで。毎年パワーアップしていく美肌とその陰にある努力は、『美的』スタッフが感動すら覚えるほど。

「“渡辺といえば美容”というパブリックイメージをつけていただいた賞で、美をキーワードにしたお仕事が増え、本当に感謝しかないです」と、ベストビューティマンへの思いを明かしてくれた渡辺。33歳にして3度目の受賞、自身の美容道を極め続ける渡辺の次なる目標は――。「常に挑戦者のマインドで臨みたい」と語る渡辺の、さらなる飛躍に期待が高まる。

■「美的ベストコスメ大賞」贈賞式を生配信

12月22日に「美的ベストコスメ大賞」の贈賞式が開催される。渡辺の登壇の模様は、『美的』公式YouTubeにて18時頃から生配信予定。贈賞式には、「美的ベストビューティウーマン」の有村架純、『美的』のお姉さん版『美的 GRAND』の読者が選ぶ「美的 GRAND ベストビューティウーマン」の北川景子も登壇。アーカイブ配信も用意されている。

