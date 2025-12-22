INI2nd写真集発売決定！テーマは“11人のイタリア旅行”「この旅をずっと忘れない」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

INIが、2026年2月24日に、2nd写真集『Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）』を発売することが決定した。

■10ページにも及ぶインタビューもたっぷり収録

今回の写真集はオールイタリアロケ。192ページの大ボリュームで、「11人のイタリア旅行」をテーマに、4ルックの衣装を着こなす。ミラノの観光名所を訪れたり、市場へ買い出しに行ったり、リゾート地のヴィラを貸し切って遊んだり、公園でサッカーをしたり。バチッとスーツでキメる姿から無邪気に遊ぶ姿まで、メンバーと一緒に旅をしている気持ちになれる写真集となっている。

「この旅をずっと忘れない」と後にメンバーが語るほど、グループにとってもメモリアルな旅の記録となった。

タイトルの『Viva la vita（ヴィヴァ・ラ・ヴィータ）』は、イタリア語で「人生万歳！」や「人生を楽しもう」「今を一生懸命生きよう」という意味。今をめいっぱい生きる11人の、人生で忘れられない旅・輝かしい記録の意味が込められている。

また、フィルムカメラでメンバー同士が撮りあったオフショット集や、撮影を振り返ったインタビューの他、グループのこれまでとこれから、「旅に欠かせない相棒」の紹介など10ページにも及ぶインタビューもたっぷり収録。MINI（INIのファンネーム）の永久保存版としてはもちろん、周りの友達への入門書としても持ってこいの仕上がりとなっている。

通常版の他、販路別のカバー違いの限定版を4パターン用意。トレカなどのスペシャルな特典も盛りだくさん。すでに予約が開始されたので、詳しくは写真集公式サイトをチェックしよう。

なお、写真集公式Xアカウント（@INI2nd_Photo）では、写真集にまつわる最新情報や先行カット、写真集撮影の裏側やオフムービーなどが順次配信される予定。

■書籍情報

2026.02.24 ON SALE

『INI 2nd写真集 Viva la vita』

■関連リンク

写真集公式サイト

https://www.vivi.tv/ini_photobook/

写真公式X

https://x.com/INI2nd_Photo

INI OFFICIAL SITE

https://ini-official.com/