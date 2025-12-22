外食チェーン「やよい軒」が22日、公式X（旧ツイッター）を更新。前日の漫才日本一決定戦「M−1グランプリ2025」決勝で第21代王者に輝いたお笑いコンビ、たくろうを祝福した。

最終決戦のネタでは、きむらバンドが米国ビバリーヒルズに憧れる人を演じ、映画の吹き替え版のようなトークを展開。赤木裕がしぶしぶ吹き替え風のトークで付き合うネタを披露した。きむらから、セレブの友人を紹介される場面で「マクドナルドCEO」にあいさつする場面では、赤木は「やよい軒でおかわりをしているジョージです」と、一般市民ぶりをさく裂させる自己紹介で大きな笑いを誘った。たくろうは審査員9人中8票を獲得する圧勝で、過去最多1万1521組の頂点に立ち、賞金1000万円などを手にした。

やよい軒はXで「たくろうさん優勝おめでとうございます！やよい軒をネタに出していただき、ありがとうございます」と感謝と祝福。「Mー1優勝してもやよい軒におかわりしに来てくださいね。ご来店お待ちしております！」と呼びかけ、ハッシュタグに「#やよい軒#おかわり自由」と添えた。

他にもたくろうのネタに出てきた企業は続々と祝福コメントをアップ。「GoogleでAIを開発しているジェームズ」として登場したGoogle Japanは「たくろうさん、優勝おめでとうございます」と祝うと「Google中のジェームズが喜んでおりました」と記した。

「Yahoo！（ヤフー）で天気予報を見てるジョージさ」とネタにされたYahoo！Japanを運営するLINEヤフー株式会社の川邊健太郎・代表取締役会長もXで「LINEヤフー会長の川邊です」と名乗り、たくろうの優勝を伝える記事を引用しながら投稿。「たくろうさん！Yahoo!で天気予報を見てくれてありがとうございます！」とネタで取り上げられたことに感謝し、「そして、優勝、おめでとうございます」と祝福した。

また、決勝1本目のネタでは、リングアナをやってみたいというきむらに赤木がしぶしぶ付き合う展開の中で、きむらから「WBAフライ級王者」と振られた赤木が「ETC、もう減速せず突っ込みま〜す」、さらに「人呼んで、世界に誇る〜」と振られた赤木が「トヨタ自動車〜」と、困惑しながらリングアナ風にアナウンス。大きな笑いを誘った。トヨタ自動車株式会社の公式Xは「たくろうさん グランプリおめでとうございます！」とたくろうを祝福。「ネタでトヨタを出していただきありがとうございました」と感謝した上で「ETCはしっかり減速して通過しましょう」と付け加えた。

同じく「JTB、旅行のことはお任せーあれー！」とネタにされた旅行代理店大手JTBはXで「『たくろう』のお二人の漫才、最高に笑わせていただきました！」と記すと「最高のネタの中で、JTBの名前を出していただき本当にありがとうございます。感激です」と感謝。「いつか本当にお二人の旅のお手伝いができる日を楽しみにしております」と呼びかけ、最後は「旅行のことはお任せーあれー！」と、ネタにされたワードで締めくくった。