¡ÚMLB¡Û¶ÌÀîÅ°»á¡¡Â¼¾å½¡Î´¤Î·ÀÌó¤Ë¡ÖÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡¡¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¶ÌÀîÅ°»á¤¬£²£²Æü¡¢¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö±©Ä»¿µ°ì¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡Ê·î¡Á¶âÍË¡¢¸áÁ°£¸»þ¡Ë¤Ë½Ð±é¡£¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿Â¼¾å½¡Î´Áª¼ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤òÅ¸³«¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈËÁÆ¬¤Ç¡¢¥ä¥¯¥ë¥È¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿Â¼¾å¤¬¥Û¥ï¥¤¥È¥½¥Ã¥¯¥¹¤È£²Ç¯Áí³Û£³£´£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£µ£³²¯£·£²£°£°Ëü±ß¡Ë¤Ç·ÀÌó¹ç°Õ¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡£
¡¡¶ÌÀî»á¤Ï¡ÖÆüËÜ¤Î¥×¥íÌîµå¤À¤ÈºÇ¹â¤Ç¤É¤ì¤¯¤é¤¤Ç¯Êð¤â¤é¤¨¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¤È¸À¤¦¤È¡¢£Í£Ã¤òÌ³¤á¤ë±©Ä»¿µ°ì¤Ï¡Ö£µ²¯¤È¤«£¶²¯¤È¤«¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£¶ÌÀî»á¤Ï¡Ö£²Ç¯¤Ç£µ£³²¯¤Ç¤·¤ç¡£Á´Á³°ã¤¦¤ó¤À¤è¤Í¡×¤È·å¤¬°ã¤¦¤³¤È¤Ë¾Ð¤¦¤·¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡Â³¤±¤Æ¡Ö¥×¥íÌîµå¤Ï¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¤ó¤À¤±¤É¡¢¥È¥Ã¥×¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤½¤Ã¤Á¤ËÎ®¤ì¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Ç¡¼Â¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤è¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤³¤ÎÎ®¤ì¤Ï¡Ö¥×¥íÌîµå¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤À¤Ã¤¿¤é¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Ç¡£¥Ð¥ì¡¼¥Ü¡¼¥ë¤Ç¤â¥¤¥¿¥ê¥¢¹Ô¤¯¤Ç¤·¤ç¡£¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¹¤¤À¤³¦¤Ç¸Ä¿Í¤È¤·¤ÆÇ½ÎÏ¤¬¹â¤¯¤Æ¡¢³¤³°¤ÇÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë¤è¤ê³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëµ¤¤¬¤¹¤ë¤ó¤À¤è¤Í¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£