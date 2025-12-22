【ポケモンUT 最新コレクション】 2026年3月下旬 発売予定 価格：各1,990円

ユニクロは、「ポケットモンスター（ポケモン）」とコラボレーションしたグラフィックTシャツ「UT」最新コレクションを2026年3月下旬に発売する。価格は各1,990円。

2026年に30周年を迎える「ポケモン」。今回、原点となる初代作品をテーマに、当時の水彩タッチの公式アートの表現をそのまま使用したUTが登場する。

フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメのカントー御三家をはじめ、ピカチュウ、カビゴン、ゲンガーといったポケモンたちのデザインがラインナップ。MEN、KIDSサイズが展開される。

(C)2026 Pokémon.

(C)1995-2026 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.