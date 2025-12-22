朝ドラ「ばけばけ」“2ヶ月ぶり”再登場した人物に反響「かっこよくなってる」「すごいタイミング」【ネタバレあり】
【モデルプレス＝2025/12/22】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第61話が、12月22日に放送された。再登場した人物に反響が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】朝ドラ「ばけばけ」“2ヶ月ぶり”再登場した人物
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
夜な夜なヘブンに怪談を語る日々を過ごしていたトキ。そんな中、かつて東京で別れた元夫・銀二郎（寛一郎）から突然手紙が届く。そこには、4月の最初の土曜日に松江に行く、会いたいと書かれていた。
それからトキは、銀二郎がやってくる日に合わせて、ヘブンに休みがほしいとお願いする。「知り合い」が来るから会いたいと伝えると、ヘブンは相手を察したのか「ホリュウ」と返答。しかしその後、写真の女性・イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙を受け取ったヘブンは、急に「OK。ヤスム、ドウゾ。シリアイ、アウ、ドウゾ」と休みを許可し、トキは困惑した。
そしてトキとの約束の前日、銀二郎が4年ぶりに松江にやってくる。さらに、イライザも船に乗っており、ヘブンに会いに来日するようだった。
トキと結婚後、銀二郎は松野家の借金を返そうと、昼夜問わず真面目に働いたが、心身ともに限界を迎え、ある日、出奔。東京で人力車の車夫となり、呼び戻そうと上京したトキに東京で2人で暮らそうと伝えたが、トキは家族と生きる道を選び、別れることになった。
この日、銀二郎がトキと別れた第20話（10月24日放送）ぶりに再登場。以前とは異なる立派な身なりで、視聴者からは「銀二郎さん再登場嬉しすぎる」「2ヶ月ぶり」「かっこよくなってる」「4年間どうしてたんだろう」「目的は…？」「洋装の銀二郎さん素敵」「東京で一旗揚げたのかな？」と反響が集まり、 X（旧Twitter）では「銀二郎さん」がトレンド入りした。
また、トキと銀二郎、ヘブンとイライザが松江で鉢合わせしそうな展開に「面白くなってきた」「一体どうなる」「すごいタイミング」「目が離せなくなってきた」と今後の展開を楽しみにする声も上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】
【写真】朝ドラ「ばけばけ」“2ヶ月ぶり”再登場した人物
◆高石あかり主演朝ドラ「ばけばけ」
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
◆「ばけばけ」トキ（高石あかり）、銀二郎（寛一郎）から手紙が届く
夜な夜なヘブンに怪談を語る日々を過ごしていたトキ。そんな中、かつて東京で別れた元夫・銀二郎（寛一郎）から突然手紙が届く。そこには、4月の最初の土曜日に松江に行く、会いたいと書かれていた。
それからトキは、銀二郎がやってくる日に合わせて、ヘブンに休みがほしいとお願いする。「知り合い」が来るから会いたいと伝えると、ヘブンは相手を察したのか「ホリュウ」と返答。しかしその後、写真の女性・イライザ・ベルズランド（シャーロット・ケイト・フォックス）から手紙を受け取ったヘブンは、急に「OK。ヤスム、ドウゾ。シリアイ、アウ、ドウゾ」と休みを許可し、トキは困惑した。
そしてトキとの約束の前日、銀二郎が4年ぶりに松江にやってくる。さらに、イライザも船に乗っており、ヘブンに会いに来日するようだった。
◆「ばけばけ」銀二郎（寛一郎）再登場で Xトレンド入り
トキと結婚後、銀二郎は松野家の借金を返そうと、昼夜問わず真面目に働いたが、心身ともに限界を迎え、ある日、出奔。東京で人力車の車夫となり、呼び戻そうと上京したトキに東京で2人で暮らそうと伝えたが、トキは家族と生きる道を選び、別れることになった。
この日、銀二郎がトキと別れた第20話（10月24日放送）ぶりに再登場。以前とは異なる立派な身なりで、視聴者からは「銀二郎さん再登場嬉しすぎる」「2ヶ月ぶり」「かっこよくなってる」「4年間どうしてたんだろう」「目的は…？」「洋装の銀二郎さん素敵」「東京で一旗揚げたのかな？」と反響が集まり、 X（旧Twitter）では「銀二郎さん」がトレンド入りした。
また、トキと銀二郎、ヘブンとイライザが松江で鉢合わせしそうな展開に「面白くなってきた」「一体どうなる」「すごいタイミング」「目が離せなくなってきた」と今後の展開を楽しみにする声も上がっている。（modelpress編集部）
情報：NHK
【Not Sponsored 記事】