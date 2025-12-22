ミセス大森元貴、バンド名を決めた意外な場所告白 懐かしの思い出を振り返る
【モデルプレス＝2025/12/22】3人組バンド・Mrs. GREEN APPLE（ミセスグリーンアップル）の大森元貴が、20日放送の日本テレビ系「Google Pixel presents ANOTHER SKY」（アナザースカイ／毎週土曜23時〜※20日は1時間スペシャル）に出演。バンド名を決めた場所を明かした。
ロケでドイツを訪れたMrs. GREEN APPLEは現地の家庭料理店に入店。「懐かしい感じもしてるんだよね、今」と久々に3人でゆっくり食事を満喫する一幕が映された。そのなかで大森は「東京のファミレスの中でMrs. GREEN APPLEっていうバンド名を決めたぐらいなので」とバンド名を付けた場所を告白
若井滉斗は「スタジオの帰り途中みんなで反省をしたりとかね。『次のライブどうしようか』みたいな話もしたりとか。ご飯を食べながら何かを色々話したりする機会が多かったから特別感があるよね。こういう時間って」と思い出を振り返っていた。（modelpress編集部）
◆大森元貴、バンド名を付けた場所を明かす
◆若井滉斗「スタジオの帰り途中みんなで…懐かしい思い出を振り返る
