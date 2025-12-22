【GUのネイビー】が断然オシャレ！ 大人の高見え♡「冬コート」

日に日に寒さがます季節、「そろそろ冬コートを新調したい！」と感じている人も多いはず。今回おすすめするのは【GU（ジーユー）】で販売中のメルトンコート。旬なデザインに加え、大人の装いに馴染みそうな上品さが魅力です。中でも高見えするネイビーカラーが今季の一押し。オン・オフ問わず使いやすく、さまざまなアイテムに合わせやすいカラーなので一枚あれば重宝するかも。コーデに柔らかさや知的なムードもプラスできる色なので、ぜひチェックしてみて。

コージーなシルエットが大人っぽい優秀アウター

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）

丸みを帯びたシルエットが魅力のコート。ボディラインを包み込むようなリラックス感が大人の落ち着きを演出してくれそうです。公式サイトで「膨らみのあるニードルパンチ加工を施したやわらかい素材」と紹介されている通り、ふっくらとした生地で高見えが期待できます。前あきでラフに羽織ったり、付属のサッシュベルトでウエストマークしてきれいめに着こなしたりと、単調になりがちなアウターコーデもスタイリングの変化をたのしめそうです。

カジュアルコーデもネイビーでサマ見え

旬なコーデを発信しているGUスタッフのMayuさんはカジュアルなスタイリングを紹介。パーカー・ボトムス共にスウェットと肩肘張らないムードを作りつつ、程よいきちんと感も演出されています。ポイントはコーデの主役となるコートのネイビーカラー。端正な雰囲気をプラスして、スタイルに品の良さを与えてくれています。レイヤードしたシャツやきれいめシューズなど、オシャレ感度の高さをうかがえる着こなしはマネしたくなるかも。

裾のカーブラインが一癖アリなケープコート

【GU】「コージーメルトンケープコートZ+E」\5,990（税込・セール価格）

大人の装いに馴染みつつ、程よく可愛らしさも演出したい人におすすめなのがこちらのケープコート。裾にかけてふわりと広がるラインが女性らしいポイントです。重厚感のあるネイビーが上品で、落ち着いた印象も感じられます。オーバーサイズのシルエットで幅広いアイテムと重ね着しやすく、お値段以上に活躍するかも。

ネイビーで知的なスタイル

GUスタッフのManamiさんは「中に着込めて保温効果の高いこのアイテムはまさに革新的でした」とコメントを添え、ケープコートを使ったコーデを提案。ケープコートのゆったりシルエットがトレンドのミニ丈ボトムとも相性抜群で、これならこの時期の肌見せコーデも挑戦しやすいかも。可愛らしさの中に知的なムードを添えてくれるのはネイビーならではの魅力。ブラックよりも柔らかい印象で、大人っぽさを添えてくれます。

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：M.yabu