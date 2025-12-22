マリモクラフトより、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたちを描いた「mofusand」と花卉業界のリーディングカンパニー「日比谷花壇」のコラボレーション商品が期間限定のPOP UP STOREにて登場。

シックな雰囲気のにゃんこたちと華やかなお花が描かれたぬいぐるみやエコバッグをはじめとする限定商品や、POP UP STORE限定のお買い上げ特典を紹介します☆

マリモクラフト「mofusand × 日比谷花壇 Collaboration Store in コレド日本橋」

期間: 2025年12月25日(木)〜2026年1月18日(日)

会場: コレド日本橋 3F

営業時間: 11:00~20:00

※年末年始の営業時間は下記のとおりです。

12月31日(水) 11:00〜18:00 / 1月1日(木) 休館 / 1月2日(金) 11:00〜18:00

1月3日(土)より通常営業

人気イラストレーター”ぢゅの”が描く、とってもキュートでちょっとシュールなにゃんこたち「mofusand」と、革新的なフラワービジネスを広く展開し、花とみどりを通じて豊かな社会づくりに貢献している「日比谷花壇」が初のコラボレーション。

コラボレーションアートの世界観をイメージした、コレド日本橋のPOP UP STOREにて、コラボ商品4点が「マリモクラフト」から発売されます。

ぬいぐるみ ケープにゃん［RD］

価格：3,300円（税込）

販売店舗：mofusand × 日比谷花壇 Collaboration Store、mofusand もふもふストア 各店、mofusand もふもふマーケット

赤を基調とした帽子とケープをまとった、冬らしい装いのベージュのにゃんこ。

ケープの「日比谷花壇」ならではの華やかなお花のデザインに加え、帽子やケープのボタンに施されたお花モチーフにも注目です。

ぬいぐるみ ケープにゃん［BL］

価格：3,300円（税込）

販売店舗：mofusand × 日比谷花壇 Collaboration Store、mofusand もふもふストア 各店、mofusand もふもふマーケット

青を基調とした帽子とケープで冬のおしゃれを楽しむ、グレーのにゃんこ。

日比谷花壇ならではの花々のモチーフと、細部に施されたフラワーデザインが、クールで上品な世界観を引き立てます。

ポケットINエコバッグ［バラ］

価格：1,980円（税込）

販売店舗：mofusand × 日比谷花壇 Collaboration Store、mofusand もふもふストア 各店、mofusand もふもふマーケット

やさしいピンクを基調に、「日比谷花壇」ならではの美しいバラのデザインをあしらったエコバッグ。

華やかな花々の中に、「mofusand」のキュートなにゃんこたちがたくさん描かれ、持つだけで気分が明るくなるアイテムです。

チャーム付きボールペン［さくら］

価格：880円（税込）

販売店舗：mofusand × 日比谷花壇 Collaboration Store、mofusand もふもふストア 各店、mofusand もふもふマーケット

澄んだ水色が印象的な、「mofusand」×「日比谷花壇」コラボのロゴ入りボールペン。

お腹いっぱいに桜を乗せたにゃんこの姿がなんとも愛らしく、思わず目を奪われます。

同じにゃんこをかたどったチャーム付きで、持つたびに癒されるデザインです。

お買い上げ特典「オリジナル箔押しポストカード」

mofusand × 日比谷花壇 Collaboration Storeにて、お買い物した方全員に「オリジナル箔押しポストカード」が1枚プレゼントされます。

日比谷花壇ならではのエレガントなお花を背景に、人気イラストレーター・ぢゅのが描く、とってもキュートな白いにゃんこがデザインされています。

※1会計につき、1枚のプレゼントとなります。お会計の合算・分割は出来ません。

※ノベルティのお渡しは、「mofusand × 日比谷花壇 Collaboration Store」でお買い上げのお客様が対象です。

※お買い上げ特典は無くなり次第終了となります。

「日比谷花壇」のフラワーグラフィックと「mofusand」のにゃんこたちが織りなす、初の特別なコラボレーション。

マリモクラフトより発売する、コラボレーション限定グッズ４点は、「mofusand × 日比谷花壇 Collaboration Store in コレド日本橋」にて、2025年12月25日(木)より発売です！

※商品はなくなり次第終了となります。

※販売アイテムは状況により予告なく変更・中止になる場合がございます。

※商品画像は全てイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※在庫状況など取り扱い商品については、店舗に直接お問い合わせください。

