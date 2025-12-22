SEVEN＆EIGHT HOLDINGSが、スマートフォンゲーム『ドット覇道』のiOS事前登録を開始しました。

2025年12月末のiOS先行配信に向け、彩墨画とドット絵が融合した独自の芸術的スタイルで描かれる仙侠世界が到来。

SEVEN＆EIGHT HOLDINGS『ドット覇道』

配信予定日：2025年12月末（iOS先行配信）

価格：基本プレイ無料

配信プラットフォーム：App Store

伝統的な水墨画の美しさと精密なドット絵を掛け合わせた「彩墨ドット」スタイルを採用した本作。

プレイヤーは一人の修仙者として、70名を超える仲間と共に三界の覇権を目指す仙侠SLG×RPG。

シンプル操作のリアルタイムバトルに加え、自らの拠点となる「仙島」を経営するシミュレーション要素が融合した奥深いゲーム体験が待っています。

ドット覇道（修仙の旅路）

「練気」から「渡劫」へと至る、己を磨き上げる王道の修行プロセスを体感。

名もなき辺境の島から始まり、仙・魔・神・妖といった多様な仲間と出会いながら伝説を刻む物語。

緻密な立ち絵と光影効果が彩るドット絵によって、憧れの仙侠世界が鮮やかに蘇ります。

ドット覇道（仙島開拓）

自分だけの「仙島（霊島）」を開拓・経営する本格シミュレーション要素を搭載。

土地を開拓し、鉱石を採掘して霊城を建設するなど、RPGの枠を超えた拡張性が魅力。

仲間を育てるだけでなく、強固な拠点を築き上げる戦略性が三界制覇の鍵を握ります。

ドット覇道（リアルタイムバトル）

指先一つの操作で戦況を覆す、横スクロール型の知略バトル。

数千のスキルと数十種類の職業を組み合わせ、属性の異なる仲間で最適な部隊を編成。

一瞬のスキル発動タイミングが、格上の強敵を圧倒するカタルシスを生み出します。

ドット覇道（クロスサーバーバトル）

全サーバーのプレイヤーが参加する大規模な領土争奪戦を実装。

全国のライバルと覇を競い、時には同盟を結んで知略を巡らせるクロスサーバーバトル。

一つのサーバーを超えた巨大な戦場を駆け抜け、ただ一人の覇者としてその名を轟かせます。

美麗な彩墨画の世界で、RPGの成長と同盟による戦略的勝利を同時に味わえる本作。

iOS版の先行配信を目前に控え、事前登録キャンペーンでの豪華特典にも注目です。

独自の「彩墨ドット」で描かれる壮大な修仙の旅路に期待が高まります。

SEVEN＆EIGHT HOLDINGS「ドット覇道」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 拠点となる「仙島」を経営して楽しむ！SEVEN＆EIGHT HOLDINGS『ドット覇道』 appeared first on Dtimes.