講談社から、ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の人気キャラクター「ニック・ワイルド」公式ガイドブックが発売決定！

発売を記念した「教えて！ニックの好きなとこ ニック・ワイルド公式ガイドブック 制作記念キャンペーン」が実施されます☆

講談社 ディズニー「教えて！ニックの好きなとこ ニック・ワイルド公式ガイドブック 制作記念キャンペーン」

応募期間：2026年1月6日（火）まで

賞品：抽選で10名にプレゼント

5名：書籍『今日もまた、ニック沼。 ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』（2026年4月発売予定）5名：講談社オリジナル図書カード(500円分)

参加方法：

Xアカウント（@KODANSHA_dish）をフォロー 応募規約を確認【#今日もまたニック沼】のタグとともに、ニックのここが好き！なところををポスト。好きなセリフ、シーン、しぐさ、ニックへの推しコメントなど、なんでも可能です。

2016年に公開されたディズニー・アニメーション映画『ズートピア』

肉食動物と草食動物が共存する大都会「ズートピア」で、夢を信じる新米ウサギ警察官「ジュディ・ホップス」と、夢を忘れたキツネの詐欺師「ニック・ワイルド」が、連続失踪事件の解決を通して変化していく姿を描いたストーリーです。

2025年12月、9年ぶりに続編ディズニー映画『ズートピア２』が絶賛公開されています。

2025年12月、9年ぶりに続編ディズニー映画『ズートピア２』が絶賛公開されています。

講談社では、2026年春のディズニー映画『ズートピア』公開10周年に向けて、ニック・ワイルド公式キャラクターガイドブック『今日もまた、ニック沼。 ズートピア行きのチケットは、どこで買えますか？』を制作中。

より充実した一冊にするため、X（旧twitter）にて、ファンが推す「ニック・ワイルド」の魅力を大募集します。

抽選で10名にプレゼントが用意される、ファン必見のキャンペーンです☆

※表紙のデザインは変更になる場合があります

ディズニー・アニメーション映画『ズートピア』の人気キャラクター「ニック・ワイルド」が主役の公式ガイドブック発売記念企画。

講談社が2026年1月6日まで開催している「教えて！ニックの好きなとこ ニック・ワイルド公式ガイドブック 制作記念キャンペーン」の紹介でした☆

