アメリカUSDA最高級プライムビーフも！ベンジャミンステーキハウス六本木店「シェアリングプラン」

ニューヨーク発祥のラグジュアリーステーキハウス「ベンジャミンステーキハウス六本木店」にて、冬の集いにふさわしい華やかな「シェアリングプラン」の提供中です。

アメリカUSDA最高級プライムビーフのステーキをはじめ、こだわりの料理を大皿で囲み、大切な人たちと分け合いながら楽しむスタイルです。

ベンジャミンステーキハウス六本木店「シェアリングプラン」

提供店舗：ベンジャミンステーキハウス六本木店

価格：シェアリングプラン 64,000円(税込70,400円)／プレミアムシェアリングプラン 94,000円(税込103,400円)

内容量：各プランとも1セット（4名様前後に最適）

街がイルミネーションで輝く季節に合わせ、ベンジャミンステーキハウス六本木店が特別なシェアリングプランを用意。

従来の「お一人様あたり」のコースではなく、4名程度でシェアすることを想定した「1セット」単位での提供となります。

煌めくイルミネーションに包まれたラグジュアリーな空間で、香ばしく焼き上げられた熟成肉やシーフードを堪能できる内容です。

シェアリングプラン

全12品のメニュー構成で、USDA最高級プライムビーフの魅力を存分に味わえるスタンダードなプラン。

ステーキは「リブアイ 550g」「ニューヨークサーロイン 270g」「フィレミニョン 240g」の3種が豪快に提供され、部位ごとの味わいの違いを楽しめます。

その他、シェフ厳選のサラダや、オイスター・シュリンプカクテルなどの前菜3種盛り合わせ、サイドディッシュ、食事、特製デザートが含まれます。

プレミアムシェアリングプラン

世界三大高級食材を取り入れた、全13品の贅沢を極めるプラン。

「シェアリングプラン」の内容をベースに、キャビア50gやロブスターテールが追加されるほか、フィレミニョンステーキはフォアグラのソテーとトリュフソースを添えたロッシーニ風スタイルで提供されます。

特別な日のディナーや、大切なゲストをもてなす場面に最適なラインナップです。

華やかな空間とオプション

地下へと続く階段の先に広がるダイニングは、ニューヨークのホリデーシーズンを思わせる華やかな雰囲気。

オプションとして、ワインやカクテルを心ゆくまで楽しめるフリーフロープラン（1名 6,600円）も用意されています。

家族での会食や女子会、忘新年会など、幅広いシーンで活用できる冬限定の食体験。

ベンジャミンステーキハウス六本木店「シェアリングプラン」の紹介でした。

