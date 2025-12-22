BTS¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¤È¤ÎÇ®°¦Àâ¸å¡¢½é¤á¤ÆSNS¤ò¹¹¿·¤·¤¿aespa¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡×º¯À×¸«Åö¤¿¤é¤º
¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×aespa¡Ê¥¨¥¹¥Ñ¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢WINTER¡Ê¥¦¥£¥ó¥¿¡¼¡Ë¤¬¡¢BTS¡ÊËÉÃÆ¾¯Ç¯ÃÄ¡Ë¤ÎJUNG KOOK¡Ê¥¸¥ç¥ó¥°¥¯¡Ë¤È¤ÎÇ®°¦Àâ°Ê¹ß¡¢½é¤á¤Æ¶á¶·¤òSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤¿¡£ÆÃÊÌ¤ÊÀâÌÀ¤Ê¤¯¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤Î»Ñ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î»ëÀþ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£
21Æü¡¢WINTER¤Ï¼«¿È¤ÎSNS¤ËÊ£¿ôËç¤Î¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤ÇWINTER¤Ï¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Î¥¹¥È¥é¥Ã¥×¥É¥ì¥¹¤òÃåÍÑ¤·¡¢¶À±Û¤·¤Î¥»¥ë¥Õ¥£¡¼¤ò»Ä¤·¤¿¡£¤Ï¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿ÌÜÉ¡Î©¤Á¤ÈÍî¤ÁÃå¤¤¤¿É½¾ð¤¬Ä´ÏÂ¤·¡¢¤è¤ê°ìÁØÀ®½Ï¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
ÆÃ¤Ë¼Ì¿¿¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¶áÉâ¾å¤·¤¿¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¥«¥Ã¥×¥ë¥¿¥È¥¥¡¼¡×µ¿ÏÇ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëº¯À×¤Ï³ÎÇ§¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÏÓ¤ä¼ê¼ó¤Ê¤É¡¢¥¿¥È¥¥¡¼¤¬¤¢¤ë¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Éô°Ì¤Ï¡¢¼«Á³¤Ë±£¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤ê¡¢Ïª½Ð¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤ÆÌÜ¤ò°ú¤¤¤¿¡£
WINTER¤ÏºÇ¶á¡¢BTS¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎJUNG KOOK¤È¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ò´ÑÍ÷¤·¤¿¤³¤È¤ä¡¢¥«¥Ã¥×¥ë¥¿¥È¥¥¡¼µ¿ÏÇ¤Ê¤É¤¬Áê¼¡¤¤¤ÇÄóµ¯¤µ¤ì¡¢Ç®°¦Àâ¤¬Éâ¾å¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë´ØÏ¢¤·¤Æ¡¢ÁÐÊý¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤Ï¡¢¸½»þÅÀ¤Þ¤ÇÆÃÊÌ¤Ê¸ø¼°Î©¾ì¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£