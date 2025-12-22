やわらか生食感！道南食品「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド」

道南食品が、“北海道生食感チェルシー”の新感覚進化系スイーツとして「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」を新たに発売。

北海道エリア限定の土産菓子として、2025年12月15日(月)より新千歳空港で先行発売後、順次道内の販路を拡大する新商品です。

道南食品「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」

発売日：2025年12月15日(月)より順次

※新千歳空港 総合土産品店 先行発売開始

※2025年12月29日 札幌市内2店舗(北海道四季マルシェ ココノススキノ店、北海道みやげ たぬきや)

※2026年1月20日 全道土産品店・一部道の駅

価格：1,382円(税込)

内容量：6個入り

賞味期限：9ヶ月

販売エリア：北海道内限定

北海道限定で販売されている「北海道 生食感チェルシー バタースカッチ味」が、新しいタイプのお菓子として登場。

生食感チェルシーとキャラメルチョコレートを組み合わせた、こだわりのスイーツです。

サクサク食感のキャラメルチョコレート

“北海道生食感チェルシーバタースカッチ味”を、焼き菓子が練りこまれたサクサク食感のキャラメルチョコレートでサンド。

生食感チェルシーの独特な食感と、バタースカッチ味の味わいがさらに進化した一品。

ちょっぴりほろ苦い、大人のキャラメルを極めた味わいを楽しめます。

北海道からの特別な幸せを届ける、進化系チェルシー。

北海道土産としても喜ばれる限定商品に注目です。

道南食品「北海道生食感チェルシー キャラメルサンド バタースカッチ味」の紹介でした。

