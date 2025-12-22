ACIリサーチが、質量分析データを活用した解析Webアプリケーション「SNA(Spectral Network Analyzer)」を正式にリリース。

ベータ版として運用されていた本サービスが、12月22日より一般提供を開始しています。

ACIリサーチ「SNA(Spectral Network Analyzer)」

提供開始日：12月22日

開発：株式会社ACIリサーチ

沖縄科学技術大学院大学(OIST)発のスタートアップであるACIリサーチが開発した、ノンターゲット解析を支援するWebアプリケーション。

質量分析データを活用し、高度な専門的知識や経験がなくても未知化合物の類推に取り組むことができる設計です。

食品分析や環境調査、創薬研究などの分野での活用が期待されます。

サンプル画面

これまで一部のアカデミアでの活用が中心となっていたノンターゲット解析。

SNAを活用することで、迅速かつ効率的に未知化合物の解析に取り組むことが可能となります。

分析化学の先進的な技術とデータサイエンスの融合により、化学物質が関わる多様な分野での貢献を目指すサービスです。

分析化学とデータサイエンスを融合させた解析ツール。

ACIリサーチ「SNA(Spectral Network Analyzer)」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 未知化合物の類推を支援！ACIリサーチ「SNA(Spectral Network Analyzer)」 appeared first on Dtimes.