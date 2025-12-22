ゴールデントマト由来成分を配合！ベリタス「PHYTOBRIGHT-MD」

ベリタスが、シンガポールのスキンケアブランド「RE:ERTH(リ・アース)」のサプリメント「PHYTOBRIGHT-MD(ファイトブライトエムディ)」を、医療機関専売品として展開開始。

希少成分に着目した設計で、美容皮膚科等におけるインナーケアを提案するサプリメントです。

ベリタス「PHYTOBRIGHT-MD」

価格：16,200円(税込)

内容量：60カプセル(約30日分)

分類：栄養補助食品

販売形態：医療機関専売(医療機関及びクリニック運営オンラインサイト)

美容皮膚科や歯科医院などにおけるインナーケア提案を目的としたサプリメントが登場。

ゴールデントマト由来の無色カロテノイド(フィトエン・フィトフルエン)を配合しています。

従来品と比較し、配合量を約3倍に高めた設計が特徴です。

希少成分を配合

植物が持つ希少成分である無色カロテノイド(フィトエン・フィトフルエン)を使用。

さらに桜の花エキス、春ウコン由来エキス、L-シスチンを組み合わせ、毎日の透明感と輝きをサポートします。

飲みやすいソフトカプセルを採用している点も魅力です。

RE:ERTH(リ・アース)

シンガポールを拠点とするスキンケアブランド「RE:ERTH」。

厳選された植物由来原料と最新の科学を融合した商品設計が特徴。

高感度で美容意識の高い女性たちから支持を集めています。

医療機関専売品として展開される、こだわりのインナーケアアイテム。

希少成分を配合したサプリメントに注目です。

ベリタス「PHYTOBRIGHT-MD」の紹介でした。

